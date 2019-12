Phonandroid vous souhaite une bonne année 2020

L’année 2019 est maintenant terminée : bienvenue en 2020 ! Toute l’équipe de Phonandroid vous souhaite une excellente année pleines de découvertes technologiques en tous genres et surtout le bonheur, la prospérité et la santé ! L’année 2019 a été une année très riche en actus, on vous propose de revenir ensemble sur les événements et les smartphones et autres sorties qui vous ont le plus marqué.

2020 est enfin là, et on anticipe déjà une année sous le signe de la technologie : accès internet par satellite Starlink, 5G, démocratisation des smartphones pliables, JO de Tokyo – que l’on attend très portés sur la tech – ou encore l’arrivée des écrans micro-LED… les actualités auront assurément de quoi nous garder en haleine, même si les incertitudes et les difficultés de l’année 2019, notamment au niveau des relations entre la Chine et les Etats-Unis, et les Etats-Unis et le reste du monde devraient vraisemblablement noircir un peu le tableau, et se prolonger en 2020.

Trump vs Chine vs Huawei vs reste du monde

L’année 2019 avait en effet plutôt mal commencé, avec des décisions brutales de l’autre côté de l’atlantique. Donald Trump serinait en effet depuis son arrivée au pouvoir qu’il souhaitait « rétablir la balance commerciale » entre son pays et la Chine – qu’il voulait pousser à nouer un nouvel accord commercial, de gré ou de force. Les Etats-Unis sont alors entré dans une ère de démondialisation et de décisions prises unilatéralement en 2019.

Le gouvernement américain a notamment levé des barrières douanières particulièrement élevées sur plusieurs centaines de milliards de dollars de produits fabriqués en Chine. En parallèle de cette défiance, le gouvernement américain s’est mis à viser très durement Huawei, que Donald Trump estime intimement lié au gouvernent chinois – voire a accusé d’espionnage, sur fonds de déploiement des réseaux 5G, une technologie dans laquelle le constructeur est leader mondial. Résultat : Huawei s’est retrouvé sur une liste d’Entités lui interdisant d’avoir des relations commerciales avec des entreprises américaines, ou d’utiliser des produits, services et composants contenant des propriétés intellectuelles développées aux Etats-Unis.

Le monde a alors découvert la dépendance effective de Huawei envers des technologies américaines. Mais la firme a su montrer aussi un étonnant pouvoir de résilience, avec des sorties de smartphones parmi les meilleurs du marché comme le P30 Pro ou le Mate 30 Pro, même si ce dernier ne peut – liste d’Entités oblige – être vendu avec les applications et services de Google essentiels comme le Play Store (ces derniers peuvent néanmoins être installés par la suite). Depuis, c’est l’ascenseur émotionnel, avec des nouvelles en demi-teintes qui font parfois croire à une levée des sanctions. Mais de fait, les choses ne s’arrangent pas des suites de ces annonces, et le constructeur cherche désormais à devenir complètement indépendant des technologies américaines.

Ça n’a pas fait un pli

L’autre actu qui a fait beaucoup parler d’elle, c’est la grandeur et décadence de l’idée du smartphone pliable – en tout cas dans ses toutes premières moutures. Samsung a fait partie des premiers à lancer son Galaxy Fold, juste après un Royole Flexpai que nous avions trouvé peu abouti. Annoncé avant le Galaxy Fold, le Huawei Mate X tarde quant à lui à montrer le bout de son nez en Europe. C’est que les difficultés de Samsung sur son premier modèle de Galaxy Fold ont sans doute fait réfléchir la concurrence. Très cher, ce smartphone est également très fragile, à tel point que les premiers testeurs ont parfois réussi à le rendre inutilisable en moins de 24 heures.

Une version revue et un peu corrigée a été lancée dans la foulée, mais le produit garde encore un parfum de « c’était trop tôt ». Néanmoins, en lançant son smartphone partout dans le monde, contrairement à Huawei, Samsung s’est doté d’une expérience précieuse, et peut déjà compter sur la sortie de son successeur début 2020, le Galaxy Fold 2 – qui devrait on l’espère corriger l’essentiel des défauts de son ainé. Huawei a prévu une seconde version de son pliable, mais elle devrait sortir plus tard dans l’année.

Stadia n’est pas le Netflix du jeu vidéo

Autre lancement, qui s’est converti en un raté plutôt retentissant : Google Stadia. La firme nous a fait rêver d’un avenir où l’on pourrait jouer dans le cloud via des datacenters, à partir de n’importe quel appareil doté d’un écran. La réalité, c’est d’abord que le service est très limité à son lancement, aussi bien dans son catalogue de jeux que de ses fonctionnalités. Pour ne rien arranger, ce n’est pas le Netflix du jeu vidéo que l’on espérait : il faut, en plus de payer un abonnement, acheter des jeux dématérialisés au prix de jeux en boîte.

Le lancement de son concurrent Microsoft xCloud pourrait totalement lui voler la vedette en 2020 en raison d’un catalogue initial de 54 jeux beaucoup plus fourni. Mais il faudra voir si le modèle économique du service saura réellement séduire davantage les joueurs. L’avenir le dira.

Le Cybertruck me fait rêver d’une Cyberlife

L’année 2019 c’était aussi un bout de futur : le Cybertruck de Tesla en particulier, malgré une présentation magistralement ratée, nous a, on doit le dire, fait rêver de voir ce que ça donnerait d’en voir un peu partout sur les routes. Même si il faudra pour ça attendre un peu car le Cybertruck devra subir de profondes modifications avant de pouvoir être homologué en Europe.

Du beau monde dans les smartphones

Et puis il y a eu quand même de bien belles sorties de smartphones que nous avons eu la chance de pouvoir tester. Il y a eu notamment le OnePlus 7T, une belle mise à jour de son prédécesseur avec un écran AMOLED terrible avec le 90 Hz, un SoC Snapdragon 855+ pour des performances de dingue, et un design super élégant – en plus d’être très bon en photo.

On peut citer aussi le ROG Phone 2 avec un écosystème vraiment pensé pour les gamers, des outils de gaming intégrés, de grosses performances et son sublime écran 120 Hz. Et aussi, outre les excellents P30 Pro et Mate 30 Pro dont on vous parlait tout à l’heure, on peut saluer les sorties des Galaxy S10/+ et Note 10/+ de Samsung avec leurs performances au top, leur écran avec cet étonnant poinçon et leurs capacités elles aussi incroyables en photo.

Les True Wireless passent à la réduction de bruit active

Enfin, le wearable nous a cette année aussi marqué, avec la sortie des premiers écouteurs True Wireless non-intra à réduction de bruit active – on veut bien sûr parler des Huawei Freebuds 3. L’autre True Wireless qui a fait son petit effet quelques mois plus tard, ce sont les AirPods Pro – qui sont cette fois ci des intras, mais toujours avec une réduction de bruit active convaincante.

On en oublie sans doute, et c’est d’ailleurs pourquoi nous vous proposons de continuer la conversation dans les commentaire : quelles sont les news qui vous ont le plus marquées en 2019 et que vous anticipez le plus en 2020 ? Partagez votre retour dans les commentaires. Et encore une fois, excellente année 2020 sous le signe de la tech !