Huawei Mate X2 : le smartphone pliable ne sortirait pas avant le second semestre 2020

Si l’on espère toujours une hypothétique commercialisation du Mate X en Europe, on sait que Huawei travaille d’ores et déjà sur deux autres itérations de son téléphone pliable. Le Mate Xs sera dévoilé en février 2020, à l’occasion du MWC. En revanche, la commercialisation du Mate X2 ne serait pas prévue avant la seconde moitié de 2020.

Alors que Huawei n’est toujours pas parvenu à trouver une solution pour commercialiser son Mate X un peu partout dans le monde (l’appareil n’est disponible qu’en Chine pour le moment), le constructeur continue à travailler sur les prochaines versions du smartphone de son smartphone pliable. Selon le Digitimes, le Mate X2 serait commercialisé à compter du second semestre 2020. La production-test des composants aurait déjà été lancée.

Mate X2 : une sortie décalée à cause du Mate Xs et des mesures américaines ?

Le Mate X, ce smartphone pliable à 2299 euros, n’est finalement pas sorti en Europe. La faute bien évidemment aux mesures imposées par l’administration américaine, qui interdit tout commerce entre Huawei et les entreprises états-uniennes. Car, comme tous les appareils récents de la marque, le Mate X est dépourvu des applications Google. Pas de Play Store, pas de YouTube, pas de Google Maps… Et à moins de parvenir à installer les GMS (Google Mobile Services), comme sur le Mate 30 Pro, le téléphone se révèle difficilement utilisable pour les petits européens que nous sommes.

Néanmoins, Huawei plancherait déjà sur deux nouveaux smartphones pliables : le Mate Xs d’une part, et le Mate X2 d’autre part. Le premier se veut une simple déclinaison du Mate X. Il profiterait d’un Kirin 990 5G, d’une meilleure charnière et d’un écran à la longévité accrue. Comme à l’accoutumée, Huawei profitera du MWC 2020 pour dévoiler le Mate Xs.

Quant au Mate X2, on ne dispose que de très peu d’informations à son sujet pour le moment. Il aurait lui aussi droit à une nouvelle charnière, mais bénéficierait surtout d’un nouveau design. Il n’est pas impossible non plus que Huawei intègre un stylet sur le Mate X2, mais on ignore encore si l’appareil optera pour une ouverture comme sur la première itération. Peut-être profitera-t-il d’une ouverture à clapet comme le font actuellement les concurrents Motorola avec son Razr ou Samsung avec son Galaxy Fold 2 ?

Huawei envisagerait donc de sortir le Mate X2 au second semestre 2020, probablement pour ne pas perturber le lancement du Mate Xs. On imagine également que cette période devrait lui permettre de trouver davantage de temps face aux interdictions américaines.