Le Galaxy S25 intégrerait un équivalent du MagSafe des iPhone, mais pas de la manière dont vous pensez

Le Galaxy S25 ne serait pas nativement compatible avec la norme sans fil Qi2. Une coque spéciale vendue à part permettrait de bénéficier de la technologie de recharge magnétique.

Il y a quelques jours, un leaker rapportait que le Galaxy S25 serait compatible avec la norme de charge sans Qi2, une première pour un smartphone Android. Cette nouvelle était accueillie avec enthousiasme, la technologie Qi2 développée par le Wireless Power Consortium étant une alternative au MagSafe d'Apple en termes de recharge par induction magnétique.

Sauf que de nouvelles informations apportent un gros “mais” au rapport initial. D'après le média finlandais SuomiMobilii, qui se base sur une fuite dont l'origine est un opérateur mobile en Finlande, le Galaxy S25 pourrait ne pas supporter le standard Qi2 nativement. En effet, Samsung devrait commercialiser des coques magnétiques pour ses mobiles, et ce sont celles-ci qui apporteraient la fonctionnalité de recharge sans fil magnétique à la MagSafe.

Pas de compatibilité Qi2 native pour la recharge sans fil magnétique sur le Galaxy S25 ?

Il s'agirait d'une déception, puisque cette fonctionnalité ne serait donc disponible qu'à travers un accessoire, empêchant par exemple de choisir la protection de son choix pour son appareil. Pour rappel, la charge magnétique permet de placer plus facilement et de manière optimisée son smartphone sur une station de charge sans fil, pour éviter les fuites d'énergie et améliorer la vitesse de charge. Apple se sert aussi de MagSafe pour attacher magnétiquement des accessoires compatibles au dos de l'iPhone, comme une batterie externe ou un porte-cartes.

Nous apprenons également que Samsung va conserver les mêmes options de stockage que l'année dernière, à savoir 128 ou 256 Go pour le Galaxy S25, 256 ou 512 Go pour le Galaxy S25+ et 256 Go, 512 Go ou 1 To pour le Galaxy S25 Ultra.

Les différents coloris des smartphones ont aussi été révélés. Les Galaxy S25 et S25+ se déclineraient dans les versions suivantes : Silver Shadow, Navy, Mint et Ice Blue. Le Galaxy S25 Ultra serait quant à lui proposé dans les variantes Titanium Whitesilver, Titanium Silverblue, Titanium Gray et Titanium Black.

