Renault nous prépare une R5 Turbo électrique surpuissante avec 500 ch au compteur

Après la R5 e-Tech, Renault a décidé de donner une seconde jeunesse à la mythique version Turbo de sa citadine. Au programme, un design exubérant et une fiche technique plutôt monstrueuse.

Si vous êtes abonné à Prime Video, vous avez peut-être vu passer dans vos recommandations un nouveau documentaire. Disponible depuis ce 13 décembre 2024, cette série baptisée Anatomie d'un come-back (en référence probable à Anatomie d'une chute) raconte comment le groupe Renault a opéré sa renaissance après la terrible crise rencontrée par le secteur automobile en 2020.

En quatre épisodes, le documentaire aborde bien entendu l'arrivée aux manettes du PDG Luca de Meo, les prémices et la mise en place du plan Renaulution ou encore la conception de ses nouvelles modèles électriques comme la R5 e-Tech.

Le documentaire de Renault cachait une surprise de taille !

Il y a toutefois une chose auquel on ne s'attendait pas avec cette série, c'est que Renault s'en serve pour dévoiler un tout nouveau véhicule ! Pour cause, à la toute fin du quatrième épisode, on peut voir Luca de Meo, Fabrice Cambolive (CEO de la marque Renault) et Gilles Vidal (Designer en chef) visiter ensemble le centre du design de la marque au losange.

C'est à ce moment précis que les trois cadres en profitent pour dévoiler au monde entier la Renault 5 Turbo 3E, une réédition électrique totalement folle de la mythique R5 Turbo des années 80. Et alors qu'on pourrait penser à un simple concept conçu pour les besoins de la série, le PDG a été très clair : ce véhicule sera bien commercialisé !

La R5 Turbo électrique sera bien réalité

“Quarante ans après la première Renault 5 Turbo, Renault ressuscite donc cette nouvelle icône, ultime et sportive, pour le plus grand bonheur de tous les passionnés”, écrit le constructeur dans son communiqué de presse.

Basée sur le show-car éponyme dévoilé lors du Mondial de l'Auto 2022, la Renault 5 Turbo 3E se présente donc comme une réinterprétation survoltée des R5 Turbo et Turbo 2. Côté design, si l'on retrouve forcément des éléments de l'A290 d'Alpine, la marque a visiblement mis les potards à fond pour proposer un look exubérant très sportif.

En témoignent le bouclier à ras-le-sol, les ailes gonflées au maximum, les écopes gigantesques avant les roues arrière ou encore les bas de caisse proéminents. Les couleurs de livrée viennent souligner justement ce côté voiture de course, avec ce jaune en hommage aux versions Rallyes des années 80.

Un monstre de puissance

Concernant la partie technique, Renault a préféré distiller les informations au compte-goutte. Tout d'abord, la R5 Turbo 3E devrait être un poids plume (pour une voiture électrique on entend) grâce à sa superstructure en carbone. A l'image de son aînée, on aura affaire à une propulsion. D'après les dires du constructeur, les deux moteurs électriques seront logées dans les roues arrières et entraîneront chacune d'elles. Combinés, ils offriront une puissance assez effarante de 500 chevaux ! Ainsi, Renault promet d'atteindre le 0 à 100 km/h en près de 3 secondes seulement, de quoi ridiculiser certaines supercars.

Malheureusement, concernant la batterie, l'autonomie ou encore la consommation, il faudra patienter un peu. L'habitacle reste également un mystère pour l'instant bien gardé, tout comme le prix ou la date de sortie. Rendez-vous en 2025 pour d'autres informations.