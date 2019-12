Mise à jour du 26/12/2019 : une nouvelle rumeur en provenance d’Israël affirme que la prochaine conférence Unpacked de Samsung, laquelle sera dédiée aux Galaxy S11 (ou Galaxy S20) et au Galaxy Fold 2, pourrait avoir lieu une semaine plus tôt. Soit le 11 février, au lieu du 18 février comme cela était évoqué précédemment. Cette nouvelle fuite confirme que la conférence aurait lieu à San Francisco. Selon la source de cette nouvelle indiscrétion, les Galaxy S11 et le Galaxy Fold 2 seraient accompagnés des Galaxy Buds Plus. Cette alternative aux AirPods Pro d’Apple sera signée Samsung et serait dotée de la réduction de bruit active.

Le Galaxy S11 et le Galaxy Fold 2 seraient présentés le 18 février 2020 lors d’une conférence à San Francisco, révèle Ice Universe. D’après le leaker, Samsung aurait décidé de lever le voile sur son smartphone pliable à clapet lors de la conférence dédiée à sa nouvelle génération de flagships. Le constructeur sud-coréen avait déjà opté pour une présentation commune cette année.

« Samsung Electronics envisage de lancer la série des Galaxy S11 et le smartphone pliable à clapet à San Francisco, États-Unis, le 18 février 2020 » annonce Ice Universe, célèbre leaker du monde du smartphone, dans un tweet ce 11 décembre 2019. L’homme dispose d’une solide réputation dans le domaine et d’un historique de fuites plutôt impressionnant. Néanmoins, on vous invite à prendre cette information avec des pincettes en attendant une annonce officielle.

C’est cohérent avec le calendrier habituel de Samsung. Cette année, la firme a présenté les Galaxy S10, S10+, S10e et le Galaxy Fold le 20 février, en marge du Mobile World Congress de Barcelone. En 2018, le constructeur avait levé le voile sur les Galaxy S9 et S9 Plus le 25 février, quelques jours avant le salon.

Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur va dans ce sens. Il y a quelques semaines, le Korea Herald, un média sud-coréen, assurait lui aussi que les Galaxy S11 seront dévoilés en même temps que le Galaxy Fold 2. Le média tablait par contre sur une présentation le 11 février. Quelques semaines plus tôt, nos confrères de SamMobile évoquaient déjà la date du 18 février.

Un troisième smartphone pliable en août 2020

Selon les informations du Korea Herald, Samsung aurait l’intention de lancer un troisième Galaxy Fold sur le marché dans le courant du mois d’août 2020. Plus proche du Galaxy Fold premier du nom, le terminal se rapprochait davantage de la tablette que du téléphone à clapet. On vous en dit plus dès que possible sur les plans du constructeur sud-coréen.

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

Source : G-Rafa