Marvel met à jour la chronologie du MCU, alors où se situent Deadpool 3 et Agatha All Along ?

Dans la foulée des sorties au cinéma et sur Disney+ de Deadpool & Wolverine et Agatha All Along, Marvel a décidé de mettre à jour la chronologie officielle du MCU. Alors, où se situent les dernières aventures de Wade Wilson et d'Agatha Harkness dans la timeline ?

Comme vous le savez peut-être, le Marvel Cinematic Universe (MCU) a accueilli deux nouvelles entrées dans son catalogue déjà bien fourni en 2024. En premier lieu, Wade Wilson est venu foutre le bazar à son tour dans le Multiverse dans Deadpool & Wolverine.

Ce troisième opus de la saga a réalisé le rêve de nombreux fans : à savoir réunir sur grand écran le mercenaire à la langue bien pendue et le mutant aux griffes acérées. Et pour cette occasion (et un gros chèque on l'imagine), Hugh Jackman a choisi de renfiler la combinaison moulante une dernière fois… Quitte à gâcher la merveilleuse fin offerte au personnage dans Logan en 2017.

Sur Disney+, les abonnés de la plateforme ont ensuite pu se jeter en septembre 2024 sur Agatha All Along. Cette nouvelle série met en scène la truculente sorcière Agatha Harkness, la grande méchante de WandaVision. Aux côtés d'autres magiciens, on a pu suivre son périple sur la terrifiante Route des sorcières dans l'espoir de recouvrer ses pouvoirs. Plutôt apprécié par la critique, le show a permis d'introduire de nouveaux personnages qui pourraient bien avoir un rôle important dans l'avenir du MCU.

Marvel met à jour la timeline du MCU, où se situent Deadpool 3 et Agatha ?

Et en attendant la prochaine sortie à venir dans le MCU, à savoir la saison 3 de What If… ce 22 décembre 2024, Marvel a décidé de mettre à jour la chronologie officielle du MCU, histoire d'apporter un peu de clarté aux fans. Alors, où se situe les dernières aventures de Wade Wilson et d'Agatha Harkness sur la timeline ?

Si l'on en croit donc le site officiel de la Maison des Idées, les deux projets viennent s'inscrire en toute logique à la fin de la chronologie. Les évènements narrés dans Deadpool & Wolverine prennent donc place juste après ceux de Loki (saison 2) et de What If… (saison 2). Agatha All Along arrive juste après Deadpool 3, ce qui en fait donc le projet le plus récent dans la chronologie officielle du MCU. Du moins pour l'instant.

Notez bien que Marvel n'a pas toujours sorti ses films/séries dans un ordre chronologique depuis les débuts du MCU en 2008 avec Iron Man. Captain America : The First Avenger, sorti en 2011, occupe par exemple la première place. Logique, étant donné que l'intrigue se déroule durant la Seconde Guerre mondiale en 1942.

A ce sujet, on est d'ailleurs curieux de voir où se placeront dans la timeline les sorties Marvel à venir. On pense notamment à Captain America 4 : A Brave New World, attendu ce 14 février 2025, ou encore Thunderbolts, prévu lui le 2 mai 2025 dans les salles obscures. A vos théories !