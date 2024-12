Freebuds Pro 3 : Huawei propose une grosse remise sur ses écouteurs sans fil !

Dans le cadre de ses promotions de fin d'année, Huawei propose une double remise sur ses meilleurs écouteurs du moment : les Freebuds Pro 3. Cette offre vous permet de profiter d'une belle réduction de base à laquelle s'ajoute une remise supplémentaire de 5% avec un code promo.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Après un Black Friday mouvementé, Huawei met le paquet pour cette fin d'année avec des réductions intéressantes sur l'ensemble de son site. Ses meilleurs écouteurs de 2024 n'échappent pas à ces baisses de prix. Les Huawei Freebuds Pro 3 font en effet l'objet d'une réduction totale d'environ 30%.

D'abord, ils sont affichés à 149 € au lieu de 199 €, ce qui correspond à une réduction de 50 €. Mais ce n'est pas tout : grâce au code promo A5NOELFR, vous profitez d'une remise supplémentaire de 5%. Les écouteurs vous reviennent au final à 142,99 €, soit le meilleur prix du web.

Notez que cet achat vous rend éligible à la livraison gratuite en deux à trois jours ouvrés. L'offre est valable sur les trois coloris des Huawei FreeBuds Pro 3 : le blanc, l'argent (gris) et le vert.

Huawei Freebuds Pro 3 : une signature sonore équilibrée doublée d'une réduction de bruit efficace

La fin du partenariat entre Huawei et Devialet n'a pas porté préjudice à la qualité audio des FreeBuds Pro 3 que nous avons testés. Ils offrent une restitution équilibrée des basses, médiums et aiguës. Chose rare qu'il faut souligner, ces écouteurs s'appuient sur deux haut-parleurs pour chaque oreillette. Le premier est un transducteur dynamique de 11 mm et le second, un transducteur à armature équilibrée.

Chaque haut-parleur est dédié à une plage de fréquence différente : les graves et bas médiums pour le premier, les médiums supérieurs et les aiguës pour le second (armature équilibrée). Pour ce qui est des fréquences, les Freebuds Pro 3 sont capables selon Huawei de restituer couvrir une plage allant de 14 à 48 kHz.

Ces écouteurs par ailleurs sont compatibles avec les codecs classiques SBS et AAC, mais aussi et surtout avec le LDAC et le L2HC 2.0 pour le Hi-Res Audio.

Enfin, les Freebuds Pro 3 sont livrés avec 4 embouts différents pour vous permettre de choisir le plus confortable. Pour ce qui est de l'autonomie, Huawei promet jusqu'à 31 heures d'écoute avec le boîtier de charge. Sans réduction de bruit, vous pouvez aller jusqu'à 6h30 d'écoute.