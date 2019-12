Huawei nie avoir reçu une aide spéciale du gouvernement chinois

En réponse à deux articles publiés par le Wall Street Journal, Huawei a diffusé un communiqué de presse réaffirmant sa totale indépendance du gouvernement chinois. La firme dément avoir reçu une quelconque aide spéciale, tandis que le quotidien américain affirme que Huawei aurait reçu plus de 75 milliards de dollars d’aide.

En moins de 24 heures, le Wall Street Journal a publié deux articles à propos de Huawei. Deux articles qui font évidemment polémiques, car ils affirment que la firme chinoise, toujours combative malgré un embargo qui dure depuis plus de six mois, aurait bénéficié d’une aide substantielle de la part du gouvernement chinois. Bien évidemment, Huawei a rapidement démenti toutes les informations publiées par le quotidien américain.

L’histoire démarre donc hier, le jour de Noël. Le Wall Street Journal publie deux articles. Le premier dévoile une aide financière offerte au constructeur par le gouvernement chinois. La somme évoquée est stupéfiante : 75 milliards de dollars. Le quotidien new-yorkais explique que ce montant aurait servi à Huawei pour le financement de son déploiement international, mais également à sa compétitivité pendant la période de crise que la société vit depuis le mois d’avril 2020. Notez que nombreuses sont les entreprises de grande envergure à être soutenue par certains Etats, tout simplement parce que la compétitivité permet de conserver (ou de créer) des emplois.

Dans un deuxième article, le journal détaille son calcul pour arriver aux fameux 75 milliards de dollars. 46 milliards de dollars proviendraient de différents prêts accordés à la firme et de subventions. 26 milliards de dollars auraient été offerts grâce à des réductions d’impôts. Entre 1 et 2 milliards de dollars auraient été accordés sous la forme de subventions foncières.

Suite à ces deux publications, Huawei a pris la parole en diffusant sur les réseaux sociaux une vidéo (que vous pouvez retrouver ci-dessous). Dans cette séquence vidéo, qui dure environ 5 minutes, le porte-parole de la firme chinoise dément toutes les informations diffusées par le quotidien. Il affirme que Huawei n’a pas bénéficié d’un traitement spécial et que la société n’a pas besoin d’aide pour investir des dizaines de milliards de dollars chaque année en recherche et développement. Il estime que les informations du Wall Street Journal sont erronées et que les conclusions qui en découlent sont mauvaises.

