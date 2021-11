OnePlus 10 et 10 Pro : prix, fiche technique, date de sortie, tout ce que l’on sait déjà

OnePlus prépare deux nouveaux smartphones haut de gamme pour 2022, les OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro. Sans être révolutionnaire, cette nouvelle génération va apporter des améliorations mineures bienvenues. Voici tout ce à quoi il faut s’attendre.

Comme c’était le cas en 2021, OnePlus devrait dévoiler deux nouveaux smartphones 2022, les OnePlus 10 et 10 Pro. Ils succèderont directement aux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, et devraient toujours proposer un rapport qualité-prix convaincant sur le segment haut de gamme.

📅 Quand sortent les OnePlus 10 ?

OnePlus avait dévoilé ses OnePlus 9 et 9 Pro à la fin du mois de mars 2021, et la nouvelle génération OnePlus 10 devrait sortir à la même période. Selon le leaker Max Jambor, OnePlus prévoirait de dévoiler ses smartphones en France au mois de mars ou avril 2022, mais il faudra encore patienter un peu avant de connaître la date précise.

D’après ses informations, OnePlus pourrait même présenter ses OnePlus 10 et 10 Pro en Chine dès le mois de janvier ou février 2022. Les OnePlus 10 et 10 Pro sortiraient donc beaucoup plus rapidement que les générations précédentes, qui étaient généralement lancées au deuxième trimestre.

💰 Combien coûtent les OnePlus 10 ?

Les tarifs des OnePlus 10 ne devraient pas être très différents de ceux des OnePlus 9. Pour rappel, la génération précédente avait été lancée à partir de 719 euros pour le OnePlus 9, et 919 euros pour le OnePlus 9 Pro. OnePlus proposait même une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 999 euros.

Comme les smartphones seront d’abord lancés en Chine, nous devrions savoir dès le début de l’année si OnePlus va ou non augmenter le prix de ses appareils haut de gamme en 2022. Les OnePlus 9 et 9 Pro avaient été commercialisés en Chine à 3 799 yuans (530 euros) et 4999 yuans (697 euros), respectivement.

📱 À quoi ressemblent les OnePlus 10 ?

OnePlus va apporter des changements significatifs au design de ses OnePlus 10 et 10 Pro. En effet, d’après les premiers rendus détaillés partagés par le célèbre leaker OnLeaks, OnePlus opterait cette année pour un nouveau design à l’arrière des smartphones, qui permettrait de mieux le démarquer de ses concurrents.

En effet, le OnePlus 10 Pro va accueillir un énorme module photo carré plutôt que rectangulaire. Il déborde sur la tranche du smartphone comme celui du Galaxy S21, et on peut apercevoir le logo d’Hasselblad. Pour rappel, depuis la sortie des OnePlus 9, le fabricant chinois a signé un partenariat de 3 ans avec la marque suédoise. Le reste du smartphone est quasiment identique à son prédécesseur, on retrouvera à l’avant un écran avec un poinçon dans le coin supérieur gauche, et le smartphone sera certifié IP68.

🔲 Quel écran pour le OnePlus 10 ?

D’après les informations de OnLeaks, l’écran du OnePlus 10 Pro ne sera pas très différent de celui du OnePlus 9 Pro. En effet, on retrouverait toujours une dalle QHD+ de 6,7 pouces avec une fréquence maximale de 120 Hz. Il utilisera également la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor), qui permet de faire varier dynamiquement le taux de rafraichissement de 10 Hz à 120 Hz selon le contenu affiché pour économiser de la batterie.

Pour l’instant, nous n’avons pas d’information concernant l’écran du OnePlus 10 classique, mais le OnePlus 9 utilisait lui un écran FHD+ 120 Hz de 6,55 pouces. On espère tout de même que les écrans des deux smartphones haut de gamme seront cette fois-ci protégés par du verre Gorilla Glass Victus comme c’est le cas de la plupart de leurs concurrents, plutôt que par du Gorilla Glass 5.

🚀 Quelles performances pour le OnePlus 10 ?

Les OnePlus 10 et 10 Pro proposeront de nouveau des performances de haut vol en 2022, puisqu’ils seront alimentés par la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que l’on connait sous son numéro de modèle SM8450 et son nom de code « Waipo ». Elle sera fabriquée par Samsung et gravée en 4 nm tout comme le MediaTek Dimensity 9000, qui est lui un peu plus puissant grâce à un procédé de gravure un peu plus avancé signé TSMC.

Le SoC utilisera la nouvelle architecture ARM V9, qui promet jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 888 du OnePlus 9 Pro. Le CPU devrait utiliser un total de 8 cœurs, dont 1 cœur Cortex-X2 haute performance à 3.0 GHz, trois cœurs Cortex-A710 à 2.50 GHz ainsi que 4 cœurs Cortex-A510 économes en énergie à 1,79 GHz. Tous sont beaucoup plus efficaces énergétiquement que la génération précédente, on devrait donc avoir droit à un petit gain d’autonomie.

Côté GPU, le Snapdragon 8 Gen 1 utilisera un Adreno 730. Ce dernier offrirait un gain de performances significatif par rapport à l’Adreno 660 de la génération précédente, et pourrait prendre en charge le ray-tracing. Enfin, on sait que les OnePlus 10 et 10 Pro seront alimentés par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage suivant la configuration choisie.

🔋 Batterie, autonomie et recharge du OnePlus 10

Le OnePlus 10 Pro devrait voir son autonomie augmenter par rapport au OnePlus 9 Pro, puisqu’il utilisera une batterie un peu plus grosse de 5000 mAh, contre 4500 mAh sur la génération précédente. Les OnePlus 9 et 9 Pro utilisaient la même batterie, il est donc probable que le OnePlus 10 voit également sa batterie augmenter à 5000 mAh. On s'attend donc à une meilleure autonomie sur les deux modèles de OnePlus 10 par rapport aux OnePlus 9.

Du côté de la recharge rapide, les OnePlus 9 et 9 Pro profitaient d’une recharge filaire Warp Charge 65T de 65W, et il pourrait en être de même sur cette nouvelle génération. Cependant, nous avions pu voir que le prochain OPPO Find X4 Pro allait lui utiliser une recharge rapide 80 W, il se pourrait donc que OnePlus utilise une recharge aussi rapide, puisque les deux entreprises partagent souvent les mêmes technologies. Les deux smartphones seront aussi compatibles avec la recharge sans fil.

📸 L'appareil photo du OnePlus 10

La configuration photo des OnePlus 10 et 10 Pro ne serait pas radicalement différente par rapport aux OnePlus 9. Selon les informations de OnLeaks, le OnePlus 10 Pro miserait cette année sur 3 capteurs plutôt que 4, puisque le smartphone abandonnera le capteur macro de 2 MP. Comme ses concurrents, on imagine que c’est le capteur ultra grand-angle qui s’occupera des photos macro.

On retrouvera donc un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP. Il pourrait s’agir des mêmes capteurs que l’année dernière. De son côté, le OnePlus 10 devrait également conserver une partie photo similaire au OnePlus 9.