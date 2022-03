OnePlus 10 Pro : le smartphone haut de gamme arrive en Europe le 31 mars 2022

OnePlus s’apprête enfin à dévoiler son smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro en Europe. L’appareil sera lancé lors d’une conférence qui se tiendra le 31 mars 2022, soit près de 3 mois après sa sortie en Chine.

OnePlus avait dévoilé son OnePlus 10 Pro haut de gamme le 11 janvier dernier en Chine, mais il aura fallu attendre presque trois mois avant de le voir arriver chez nous. Après une attente qui paraissait interminable, le fabricant chinois a finalement annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux : le OnePlus 10 Pro sera lancé le 31 mars 2022 en Europe à 15h, heure française.

Le smartphone ne devrait pas être différent du modèle qui est déjà sorti en Chine en début d’année, et vous pouvez déjà aller consulter notre prise en main du OnePlus 10 Pro à l’occasion du salon MWC de Barcelone. On s’attend à ce que les deux coloris vert et noir soient disponibles en France, mais nous ne savons pas à quel tarif OnePlus compte le lancer ici. Malheureusement, la version spéciale blanche « Panda White » avec 512 Go de stockage ne devrait pas arriver chez nous.

Quelles caractéristiques techniques pour le OnePlus 10 Pro ?

Comme la version chinoise, le OnePlus 10 Pro sera propulsé par la puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, comme c’est le cas pour la plupart de ses concurrents comme le Find X5 Pro d’Oppo ou le Xiaomi 12 Pro. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge rapide filaire 80 W et sans fil 50 W. Bonne nouvelle, contrairement aux appareils de Samsung et Apple, un chargeur sera bien inclus dans la boîte.

Le OnePlus 10 Pro est équipé d’un écran AMOLED E4 QHD+ 120 Hz de 6,7 pouces avec la technologie LTPO 2.0 qui permet de faire varier dynamiquement son taux de rafraichissement de 1 Hz à 120 Hz suivant le contenu affiché. Côté photo, le smartphone mise sur une configuration à trois caméras. On retrouvera un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 50 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3X. Pour rappel, le OnePlus 9 Pro avait été lancé à partir de 919 euros en France, et il n’est pas impossible que ce nouveau modèle soit légèrement plus onéreux, compte tenu de la hausse des tarifs des matières premières et la pénurie mondiale de semi-conducteurs.