OPPO Find X4 Pro : la fiche technique fuite, le smartphone abandonnera le microscope

OPPO va dévoiler en 2022 une nouvelle génération de smartphones haut de gamme de la série Find, et on en sait déjà un peu plus sur la fiche technique du modèle le plus haut de gamme. Il faut s’attendre à des améliorations mineures par rapport au Find X3 Pro de 2021.

Le célèbre leaker Digital Chat Station vient de partager les premières informations au sujet de la fiche technique du prochain Find X4 Pro d’OPPO, qui arrivera en 2022. Le leaker ne cite pas directement le smartphone, mais les spécifications annoncées sont assez similaires au modèle Find X3 Pro de cette année.

Selon lui, le smartphone haut de gamme d’OPPO misera toujours sur un écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement 120 Hz. On suppose qu’il s’agira du même écran que le OnePlus 10 Pro, dont la fiche technique a également fuité hier. L’OPPO Find X4 Pro utilisera également sans surprise la nouvelle puce haut de gamme que Qualcomm présentera le 30 novembre prochain, le Snapdragon 8 Gen 1, avec 12 Go de RAM.

Pas d’amélioration en vue en photo, mais le smartphone se rechargera plus rapidement

Digital Chat Station a également partagé des informations concernant la partie photo du smartphone. D’après lui, OPPO devrait utiliser une configuration à trois capteurs, contre quatre sur la génération précédente. En effet, le fabricant chinois aurait décidé d’abandonner le capteur microscope de 3 MP, qui démarquait pourtant le Find X3 Pro de ses concurrents.

Le Find X4 Pro devrait toujours utiliser un capteur principal de 50 MP 1/1,5 pouce, un capteur ultra grand-angle de 50 MP de 1/1,5 pouce ainsi qu’un téléobjectif de 13 MP ou 12 MP offrant un zoom optique 2X. Si cela vous rappelle quelque chose, c’est parce que ces capteurs ont l’air identiques à ceux du Find X3 Pro de 2021. Il pourrait donc à nouveau s’agir de deux capteurs IMX766 et un capteur Samsung S5K3M5. À l’avant pour les selfies, on retrouvera encore une fois un capteur de 32 MP.

Du côté de la batterie, Digital Chat Station annonce que le smartphone profiterait d’une recharge rapide filaire d’environ 80 W, contre 65 W pour la génération précédente. La capacité de la batterie n’a pas été révélée, mais elle pourrait aussi atteindre 5000 mAh comme ce sera le cas sur le OnePlus 10 Pro. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand arrivera le smartphone. Cependant, il pourrait être présenté à la même période que le Find X3 Pro aux alentours du mois de mars. En attendant, OPPO devrait bientôt dévoiler son premier smartphone pliable.

Source : Digital Chat Station