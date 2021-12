Les OnePlus 10 et 10 Pro embarqueront le Snapdragon 8 Gen 1, c’est officiel

Le patron de OnePlus annonce sur son compte Weibo que la prochaine génération de ses smartphones haut de gamme fonctionnera avec le Snapdragon 8 Gen 1. Une annonce qui vient quelques jours seulement après l’officialisation de la présence du SoC haut de gamme de Qualcomm dans le Find X4 Pro d’Oppo.

Cette semaine, Qualcomm a dévoilé le Snapdragon 8 Gen 1, nouveau SoC pour les smartphones Android haut de gamme. Ce composant est gravé en 4 nm, augmentant encore la finesse de gravure. Il dispose de huit cœurs applicatifs, tous répondant à l’architecture ARMv9. Comme les Snapdragon 865 et 888, il y a un cœur plus puissant que les autres, basé sur le Cortex-X2, trois cœurs moins gourmands basés sur le Cortex-A710 et de quatre cœurs économes en énergie, basés sur le Cortex-A510.

C’est un composant qui devrait être très puissant. Qualcomm annonce 20 % d’augmentation des performances sur le CPU et 30 % sur le GPU (dont les spécificités techniques n’ont pas été annoncées). Une demi-douzaine de constructeurs ont déjà annoncé qu’ils profiteront de ce SoC pour leurs prochains porte-étendard : Xiaomi, Sony, Vivo, Asus, OnePlus, Samsung, Oppo, etc. Le Xiaomi 12 devrait être l’un des premiers. Le Find X4 Pro d'Oppo, dont la fiche technique a fuité, le suivra de près.

OnePlus confirme que le Snapdragon 8 Gen 1 sera présent dans ses prochains porte-étendard

Et qui dit Find X4 Pro, dit également prochaine génération de smartphone haut de gamme chez OnePlus. Les OnePlus 10 et 10 Pro fonctionneront également avec le Snapdragon 8 Gen 1. L’information avait déjà été dévoilée par une fuite. Elle est désormais officielle. Pete Lau, le directeur de la marque OnePlus, qui officie également en tant que directeur du développement d’Oppo, a publié un message sur son compte Weibo où il confirme l'information. Il ajoute que son équipe est actuellement à l’œuvre pour optimiser le système d’exploitation et les autres composants matériels autour du SoC de Qualcomm.

Le reste de la fiche technique attendue (et encore non officielle) n’est pas en reste. Écran QHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, 8 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage sans extension, batterie de 5000 mAh avec charge rapide 65 watts (ou davantage), triple capteur photo 48+50+8 mégapixels, sans capteur macro, mais avec un téléobjectif. La sortie commerciale aurait lieu courant avril 2022.

Source : Weibo