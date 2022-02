OnePlus 10 Ultra : des rendus dévoilent un smartphone premium avec un périscope

Le OnePlus 10 Pro est un excellent smartphone pour la photo, mais le fabricant chinois serait en train de travailler sur un appareil encore plus performant qui corrigerait son défaut majeur : l’absence de périscope.

La semaine dernière, le leaker @TechInsiderBlog avait rapporté sur Twitter que OnePlus avait récemment déposé une demande de brevet pour un smartphone haut de gamme. Comme le dévoilaient les schémas du brevet, le smartphone était assez similaire au OnePlus 10 Pro, qui a été présenté le mois dernier, mais profitait d’un tout nouveau capteur photo à l’arrière.

LetsGoDigital et Concept Creator ont repris les images du brevet pour créer des rendus du smartphone, qui permettent de mieux imaginer à quoi le smartphone devait ressembler. La face avant est identique au OnePlus 10 Pro, mais le module photo à l’arrière est assez différent du modèle actuel.

Le OnePlus 10 Ultra serait le premier smartphone du fabricant avec un périscope

Comme on peut le voir sur les rendus, le OnePlus 10 Ultra conserverait une configuration à trois caméras à l’arrière, mais toutes ne seraient pas identiques au OnePlus 10 Pro. En effet, on retrouverait toujours le capteur principal grand-angle et un capteur ultra grand-angle. Néanmoins, à la place du téléobjectif de 8 MP, OnePlus opterait cette fois pour un capteur périscope offrant un zoom optique plus puissant.

Alors que le téléobjectif du OnePlus 10 Pro doit, comme ses prédécesseurs, se contenter d’un zoom optique 3X, un capteur périscope permettrait enfin aux smartphones du fabricant chinois d’offrir un zoom optique 5X. OnePlus s’alignerait ainsi enfin sur ses concurrents principaux tels que Xiaomi ou encore Vivo.

Pour l’instant, il est difficile de dire quand OnePlus pourrait présenter un nouveau modèle de OnePlus 10, mais il devrait arriver courant 2022. Le fabricant n’a pas encore officiellement lancé son OnePlus 10 Pro en dehors de Chine, on imagine qu’un nouveau modèle n’arrivera pas avant au moins plusieurs mois. OnePlus avait initialement promis que son nouveau système d’exploitation unifié avec OPPO serait disponible sur cette génération, ce OnePlus Ultra pourrait donc bien être le premier à en profiter. Récemment, nous avions d’ailleurs appris qu’il pourrait se nommer H2O OS.

Source : LetsGoDigital