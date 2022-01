OnePlus 10 Pro : le design dans le style du Galaxy S21 est confirmé

Les OnePlus 10 et 10 Pro doivent être présentés dans le courant du mois de janvier 2022. En attendant la confirmation d'une date officielle, le constructeur commence à dévoiler au compte-goutte les premières informations officielles sur ses prochains smartphones. Ce 4 janvier 2022, OnePlus dévoile enfin le design de ses deux flagships.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs et les indiscrétions s'enchaînent concernant les OnePlus 10 et 10 Pro, les prochains smartphones haut de gamme du constructeur chinois. Selon les dernières révélations du leaker réputé Mayank Kumar, l'entreprise devrait nous donner rendez-vous le 11 janvier 2022 à 14h pour la présentation officielle de ses deux futurs appareils.

Et même si la date fatidique n'a pas été confirmée par OnePlus, le fabricant passe la vitesse supérieure dans sa communication autour des deux flagships. En effet, il commence à dévoiler au compte-goutte les premières informations officielles concernant les OnePlus 10 et 10 Pro. En ce 4 janvier 2022, OnePlus a décidé de révéler le design du OnePlus 10 Pro 5G, le modèle plus musclé de la gamme.

OnePlus 10 Pro 5G : un design fortement inspiré du Galaxy S21

Si vous avez suivi avec attention les précédentes rumeurs sur le sujet, n'attendez aucune surprise. En effet et comme l'avait suggéré le leaker réputé OnLeaks en novembre 2021, l'appareil adopte un design fortement inspiré de celui du Galaxy S21. Comme prévu, le OnePlus 10 Pro marque sa différence avec le OnePlus 9 Pro via l'intégration d'un module photo à 3 capteurs, contre quatre sur son prédécesseur. En effet, le quatrième module n'est autre que le flash LED.

D'ailleurs et à l'image du Galaxy S21, le bloc photo dépasse légèrement sur la tranche de l'appareil. Le logo d'HasselBlad, partenaire de OnePlus sur la partie photo depuis trois ans maintenant, est fièrement apposé sur la gauche du bloc photo. Concernant les caractéristiques, nous savons déjà que le capteur principal de 48 MP sera accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 50 MP et d'un téléobjectif de 8 MP.

Même si OnePlus s'est pour l'instant gardé de dévoiler la face avant de l'appareil, rappelons qu'elle sera habitée par une dalle LTPO 2.0 6,7″ en définition QHD+ dotée d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'information a été confirmée par OnePlus il y a quelques semaines. Que pensez-vous du design du OnePlus 10 Pro 5G ? Dites-le-nous dans les commentaires !