OnePlus 10 Pro : le smartphone sera lancé en France avec OxygenOS 12, ça se confirme

OnePlus s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10 Pro en Europe, et nous en savons désormais un peu plus au sujet de l’appareil. Celui-ci ne fonctionnera pas sous ColorOS 12.

OnePlus avait lancé le mois dernier son OnePlus 10 Pro en Chine, un nouveau smartphone haut de gamme qui succédait directement au OnePlus 9 Pro de 2021. Ce dernier tourne en Chine sous la surcouche ColorOS 12 d’OPPO, OnePlus ayant récemment fusionné avec le géant. La version française du smartphone devrait bien toujours profiter de l’OS personnalisé de OnePlus : OxygenOS 12.

En effet, d’après les informations du leaker Yogesh Brar, le nouvel OS unifié de OnePlus et d’OPPO qui avait été annoncé au mois de septembre dernier aurait pris du retard, ce qui signifie qu’il ne sortirait pas sur cette génération de smartphone. Pourtant, OPPO et OnePlus espéreraient utiliser cette nouvelle surcouche sur leurs OnePlus 10 en 2022.

Vers une sortie en mars pour le OnePlus 10 Pro

Toujours d’après le leaker Yogesh Brar (@heyitsyogesh sur Twitter), OnePlus prévoirait de dévoiler son appareil à la fin du mois de mars en Europe. Mis à part le changement de surcouche par rapport à la version chinoise, le OnePlus 10 Pro français devrait être identique au modèle actuel. De plus, bonne nouvelle, OnePlus risque de voir son prix à la baisse par rapport au OnePlus 9 Pro de 2021, puisque le smartphone a également été commercialisé moins cher en Chine.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand OnePlus et OPPO prévoient de dévoiler leur nouvelle surcouche unifiée. Pour rappel, les deux fabricants chinois ont commencé à fusionner le code source de ColorOS 12 et OxygenOS 12 pour permettre aux utilisateurs de profiter des meilleures fonctionnalités des deux surcouches.

Il y a quelques jours, un autre leaker, Mukul Sharma, avait découvert que cet OS unifié pourrait bien porter le nom de H2O OS. Cela nous rappelle évidemment l’ancien nom de la surcouche OxygenOS en Chine, qui se nommait HydrogenOS. Contrairement à ses concurrents, OnePlus semble donc vouloir donner une véritable leçon de chimie à ses utilisateurs.

Source : 91mobiles