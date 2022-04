OnePlus 10 : Snapdragon 8 Gen 1+, recharge rapide 150W, on sait déjà tout du smartphone

OnePlus s’apprête enfin à lancer un nouveau smartphone haut de gamme de sa nouvelle série 10, qui compte à l’heure actuelle un seul smartphone : le OnePlus 10 Pro. Il sera bientôt rejoint par un modèle standard, plus abordable, mais surtout plus puissant.

Contrairement aux années précédentes, le fabricant chinois n’avait pas introduit de OnePlus 10 lorsqu’il avait lancé son OnePlus 10 Pro en Chine au mois de janvier puis en Europe au mois de mars. Les fans attendent donc depuis plusieurs mois l’arrivée d’un modèle plus abordable, mais son lancement pourrait désormais être imminent.

D’après les informations de OnLeaks, OnePlus travaille bien sur un OnePlus 10, et sa fiche technique est déjà connue. Selon OnLeaks, le OnePlus 10 pourrait même cette année être plus puissant que son grand frère, puisqu’il serait propulsé par le nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 1 qui devrait arriver cet été. Ce dernier serait gravé par TSMC et non par Samsung, et devrait donc être à la fois plus puissant que le Snapdragon 8 Gen 1, mais surtout moins sujet aux problèmes de chauffe des smartphones Android haut de gamme actuels.

Le OnePlus 10 va se recharger à toute vitesse

OnLeaks a également dévoilé que le OnePlus 10 va se différencier du modèle Pro sur la recharge rapide. Selon lui, le OnePlus 10 va profiter de la recharge rapide 150 W qui vient d’être introduite sur le nouveau OnePlus Ace chinois. Cependant, on ne sait pas pour l’instant si le smartphone sera compatible avec la recharge rapide sans fil. La batterie de 4800 mAh pourrait faire l’impasse sur cette technologie pour réduire le coût du smartphone.

Le OnePlus 10 sera significativement plus grand que son prédécesseur, le OnePlus 9. Il sera équipé d’un grand écran FHD+ AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il pourrait également adopter la technologie LTPO, bien que celle-ci puisse être exclue pour des raisons de coût de production.

Côté photo, le OnePlus 10 misera sur une configuration à trois caméras. On retrouvera un capteur principal de 50 MP, probablement le nouveau IMX866 de Sony, un capteur ultra grand-angle de 16 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie sera gérée par un capteur de 32 MP. Enfin, OnLeaks nous apprend que le OnePlus 10 pourrait être le premier smartphone haut de gamme de OnePlus qui n’utilisera pas le célèbre Alert Slider, pourtant présent sur toutes les autres références.