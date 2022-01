OnePlus 10 Pro : capteur ultra grand-angle 150°, couleurs plus naturelles, la partie photo officialisée

OnePlus vient de dévoiler de nouveaux détails concernant la partie photo de son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10 Pro. L’appareil sera notamment équipé d’un capteur ultra grand-angle offrant un champ de vision très large de 150 degrés.

Après avoir dévoilé le design du OnePlus 10 Pro puis la fiche technique officielle du smartphone un peu plus tôt cette semaine, OnePlus vient de détailler les nouveautés qui attendent les utilisateurs sur la partie photo. Le OnePlus 10 Pro est équipé de la seconde génération de caméra Hasselblad, le fabricant spécialisé d’appareils photo.

Pour rappel, le partenariat entre Hasselblad et OnePlus a débuté l’année dernière et durera au minimum trois ans, ce qui veut dire que la partie photo du OnePlus 11 Pro de l’année prochaine devrait également être développée conjointement avec le fabricant suédois.

OnePlus promet des photos avec des couleurs plus naturelles

Le OnePlus 10 Pro arrive avec une nouvelle technologie nommée « OnePlus Billion Collor », qui permettra d’appliquer le « Natural Color Calibration (l’étalonnage naturel des couleurs) » de Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs. En d’autres termes, le smartphone sera capable de prendre des photos 10 bits avec des couleurs plus naturelles.

OnePlus promet que les photos capturées par le OnePlus 10 Pro couvriront 25 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 supplémentaires par rapport au OnePlus 9 Pro, et que le smartphone pourra traiter 64 fois plus de couleurs que son prédécesseur. Bonne nouvelle, les trois caméras seront compatibles avec cette technologie, ce qui signifie que le rendu des couleurs ne devrait pas être très différent d’un capteur à l’autre.

Pour les passionnés de photo qui aiment retoucher les photos, le OnePlus 10 Pro sera capable de capturer des clichés dans un nouveau format RAW+ 12 bits. Ce dernier permettrait d’obtenir des fichiers photo de plus haute qualité, avec une plus grande plage dynamique et une réduction de bruit.

Le OnePlus 10 Pro utilise un capteur ultra grand-angle 150°

Cette année, OnePlus a décidé d’équiper son OnePlus 10 Pro avec un capteur ultra grand-angle offrant un champ de vision très large de 150 degrés. OnePlus n’est pas le premier fabricant à offrir une telle caméra, puisque le capteur ultra grand-angle du nouveau Realme GT 2 Pro permet également de capturer des clichés à 150 degrés. Il devrait donc s’agir du même capteur, un Samsung ISOCELL JN1, le plus petit capteur de 50 MP sur le marché. En effet, il propose des pixels individuels minuscules de seulement 0,64 micron, et pourrait donc bien se montrer moins performant que l'IMX766 du OnePlus 9 Pro dans des conditions de faible luminosité.

Comme vous pouvez le voir dans la comparaison ci-dessus, l’augmentation du champ de vision du nouveau capteur permet de capturer plus d’éléments d’une scène, ce qui rend le smartphone plus polyvalent et permet aux utilisateurs de développer leur créativité. OnePlus annonce que la caméra ultra grand-angle pourra capturer des clichés « fisheye » pour offrir une nouvelle perspective aux amateurs de photo. Le OnePlus 10 Pro offrira également un second mode avec un champ de vision plus traditionnel de 110 degrés, avec une correction de distorsion gérée par l’intelligence artificielle.

Un mode vidéo plus professionnel fait son arrivée

En plus des couleurs plus naturelles et le nouveau capteur ultra grand-angle, OnePlus a apporté des nouveautés à son application caméra. Celle-ci offre désormais un nouveau « Movie Mode », qui vous permet de régler l’ISO, la vitesse d’obturation et plus encore tout en capturant une vidéo.

Les utilisateurs auront également la possibilité de filmer au format LOG sans profil d’image prédéfini, ce qui offrira aux vidéastes plus de choix lors du montage. En effet, les fichiers au format LOG proposent une plus grande plage dynamique et conservent plus d’informations dans les ombres et les hautes lumières que les fichiers mp4 traditionnels.

Prix et disponibilité du OnePlus 10 Pro

Le OnePlus 10 Pro sera officiellement présenté le 11 janvier à 07 heures, heure française, puis arrivera en France plus tard en 2022. L’année dernière, le OnePlus 9 Pro avait été commercialisé ici le 31 mars 2021, mais ce nouveau modèle pourrait bien arriver un peu plus rapidement pour rivaliser avec des smartphones tels que les Xiaomi 12 ou encore les Galaxy S22.

On sait d’ailleurs que OnePlus pourrait bien réduire le prix de son OnePlus 10 Pro par rapport à son prédécesseur, puisqu’une fuite provenant de Chine affirme que le smartphone sera vendu à partir de 3999 yuans (554 euros), contre 4999 yuans (692 euros) l’année dernière. Il faudra cependant attendre l’annonce officielle pour en être sûrs.