Le OnePlus 10T est trop fragile et peut se plier en deux très facilement, la preuve en vidéo

Le OnePlus 10T est passé par le studio de JerryRigEverything pour subir son célèbre test de résistance, et l’appareil n’a pas survécu à toutes les étapes. Sous la pression, le smartphone a finalement fini par craquer.

OnePlus a présenté il y a quelques jours un nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 10T. Celui-ci hérite des grandes lignes du design du OnePlus 10 Pro qui lui a précédé, mais mise lui sur un écran plat et sur une protection en verre moins résistante, puisqu’il s’agit de Gorilla Glass 5 et non de Gorilla Glass Victus.

Le nouvel appareil du fabricant américain est passé entre les mains expertes du youtubeur JerryRigEverything, qui soumet tous les smartphones du moment à un test de résistance extrême. Nous avions pu voir en début d’année que le OnePlus 10 Pro n’avait pas résisté et s’était montré pour le moins fragile, et il en est visiblement de même pour son successeur.

Transformer le OnePlus 10T en smartphone pliable est un jeu d’enfant

Alors qu’on avait espéré que OnePlus améliore le design de ses smartphones après avoir raté le coche avec le OnePlus 10 Pro, il n’en est rien. Comme d’habitude avec du verre, lors du test de résistance aux rayures, celles-ci sont visibles à partir du niveau 6 sur l’échelle de Mohs, avec des rayures plus profondes au niveau 7. Le smartphone est également capable de résister à une flamme pendant plusieurs dizaines de secondes, avant que celle-ci ne cause des dommages irréversibles.

C’est sur le test de pliage que le OnePlus 10T déçoit. Le smartphone est fait de plastique et est donc théoriquement moins résistant que le OnePlus 10T Pro, qui est lui en aluminium, mais on imaginait que OnePlus allait apprendre de ses erreurs avec le modèle précédent. Après une simple pression vers l’avant, le smartphone craque exactement au même endroit que le OnePlus 10 Pro, juste en dessous du module photo.

Il s’agit donc d’un véritable point faible pour les deux smartphones, qui manquent visiblement de protections à cet endroit. Pourtant, OnePlus avait l’habitude de proposer des smartphones assez durables, le OnePlus 9 Pro avait, lui, passé le test avec succès. On rappelle également que d’autres smartphones tels que le Nothing Phone 1, le Pixel 6 Pro ou encore le Xiaomi 12 Pro ont eux passé le test avec succès, sans se transformer en smartphone pliable à la fin de la vidéo.