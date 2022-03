OnePlus 10 Pro : on connait son prix en euros juste avant le lancement en France

Le OnePlus 10 Pro sera lancé dans deux jours, mais son prix en euros a déjà été dévoilé avant l’annonce par un revendeur allemand. Bonne nouvelle pour ceux qui comptaient l’acheter, le prix devrait être similaire à la génération précédente.

OnePlus va dévoiler le 31 mars prochain son nouveau smartphone haut de gamme de 2022, le OnePlus 10 Pro. Le smartphone qui avait été lancé en janvier dernier en Chine aura mis près de trois mois à arriver en France, mais cette longue attente pourrait finalement avoir été bénéfique pour les consommateurs.

En effet, seulement quelques jours avant l’annonce officielle, le revendeur allemand MediaMarkt a malencontreusement dévoilé sur son site internet que le smartphone serait proposé à partir de 899 euros en Allemagne, soit au même prix que le OnePlus 9 Pro de l’année dernière.

Le OnePlus 10 Pro ne sera pas plus cher que le OnePlus 9 Pro

Bien que le OnePlus 10 Pro soit beaucoup plus performant que son prédécesseur, son prix devrait rester identique. Avec un tarif de base à 899 euros en Allemagne pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, on s’attend à ce qu’il soit affiché à 919 euros en France, comme le OnePlus 9 Pro avant lui.

Une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est également prévue, et devrait de nouveau être placée à 999 euros. On peut regretter que OnePlus n’ait pas décidé d’abaisser ses tarifs comme il l’a fait en Chine, mais le smartphone conserve tout de même un excellent rapport qualité-prix sur le haut de gamme. De son côté, Xiaomi a lui adopté une stratégie tarifaire complètement différente, puisque son Xiaomi 12 Pro a été lancé beaucoup plus cher que nous ne l’attentions.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro sera lancé le 31 mars, mais devrait être disponible à la vente à partir du 5 avril 2022, selon les informations de MediaMarkt. Il s’agit de la première fois depuis le OnePlus 6 en 2018 que OnePlus ne lance qu’un seul smartphone à ce moment de l’année. Tous n’auront d’ailleurs pas à acheter le nouveau OnePlus 10 Pro, puisque OnePlus a annoncé qu’il allait offrir le smartphone à 33 chanceux qui ont le premier smartphone du fabricant chinois : le OnePlus One.

Source : 9to5Google