Le OnePlus 10 Pro est équipé d’un écran LTPO 2.0, c’est officiel

Le OnePlus 10 Pro est recouvert d'un écran LTPO 2.0. Pete Lau, PDG et cofondateur de la marque chinoise, vient de confirmer la nouvelle sur un réseau social. Grâce à cette nouvelle technologie, l'entreprise promet un affichage plus fluide qu'avec un écran tactile AMOLED plus traditionnel.

Fidèle à ses habitudes en matière de communication, OnePlus a dévoilé plusieurs éléments de la fiche technique du OnePlus 10 Pro, son nouveau flagship, en amont de la présentation officielle. Récemment, nous avons appris que le smartphone est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 1, le dernier chipset de Qualcomm.

Dans un billet publié sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Pete Lau a révélé que le OnePlus 10 Pro, l'édition la plus premium de la future gamme, sera recouvert d'un écran LTPO 2.0. Il s'agit d'une évolution de la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor). Cette technologie, déjà exploitée sur le Galaxy S21 Ultra, les iPhone 13 ou encore les Pixel 6, permet d'adapter dynamiquement et intelligemment la fréquence dans la dalle afin de limiter sa consommation énergétique.

Un écran plus fluide pour le OnePlus 10 Pro

Grâce à cette nouvelle technologie, le cofondateur de OnePlus affirme que le smartphone offrira une expérience encore plus fluide dans tous les cas d'usage. Que vous soyez un féru de lecture sur mobile, de réseaux sociaux ou de jeux vidéo, vous devriez sentir la différence, laisse entendre le dirigeant de OnePlus. Du reste, on peut s'attendre à ce que la fréquence de rafraîchissement grimpe à 120 Hz. Les précédentes fuites tablent sur une surface d'affichage de 6,7 pouces.

Pour mémoire, OnePlus annoncera les OnePlus 10 dans le courant du mois de janvier 2022. Il se murmure que la firme chinoise souhaiterait révéler sa nouvelle gamme de smartphones dès le 5 janvier. Avec cette sortie anticipée, OnePlus chercherait à prendre de l'avance sur Samsung. Le géant sud-coréen, leader mondial de la téléphonie mobile, ne ferait son retour sur le devant de la scène qu'en février avec les Galaxy S22. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.