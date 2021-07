OnePlus Buds Pro : ces écouteurs à 149 euros promettent 38 heures d’autonomie

OnePlus vient de lever le voile sur ses nouveau OnePlus Buds Pro. Troisièmes écouteurs sans fil de la marque, ils veulent monter en gamme en proposant une réduction de bruit active. Ils sortiront au moins d’août à 150 euros.

OnePlus vient de dévoiler le Nord 2, son tout nouveau flagship killer, mais aussi ses nouveaux écouteurs sans fil : les OnePlus Buds Pro. Il s’agit là des troisièmes écouteurs True Wireless de la marque après les Buds et les Buds Z. Cette fois, le constructeur a décidé de monter en gamme, puisque le produit sera commercialisé à 149 euros à partir du 28 août prochain. Un tarif justifié par les innovations apportées et surtout par la qualité promise. On rappelle que les deux premières tentatives de la marque n’ont pas pleinement convaincu.

Les Buds Pro seront disponibles aussi bien en noir qu’en blanc et selon OnePlus, ils sont meilleurs que les précédents sur tous les points. Première grosse nouveauté : l’apparition de la réduction de bruit active, qui permet de réellement vous isoler en écoute de musique. Le fabricant indique que chaque écouteur dispose de trois micros pour réduire le bruit environnant à hauteur de 40 Db ainsi que pour les conversations téléphoniques.

Des Buds Pro qui promettent 38 heures d’autonomie

Ces Buds Pro reprennent le format que l’on voit partout (après tout, pourquoi le changer ?) puisque nous avons deux écouteurs ainsi qu’un boitier de rangement et de recharge. Concernant la charge, OnePlus promet jusqu’à 38 heures d’écoute de musique (recharge boîtier inclus). A titre de comparaison, les Galaxy Buds Pro de Samsung, les meilleurs écouteurs sur Android actuellement, proposent jusqu’à 18 heures d’autonomie.

Les Buds Pro sont également compatibles avec la recharge rapide et on évoque ici 10 heures d’écoute de musique avec seulement dix minutes de charge. La recharge sans fil Qi est aussi de la partie. Enfin, notons que le produit embarque le Bluetooth 5.2 . Ces écouteurs entrent dans une logique d’écosystème pour OnePlus. On le rappelle, la marque a lancé sa première montre connectée il y a quelques mois et propose des écouteurs sans fil depuis plus d’un an maintenant.

Les Buds Pro seront disponibles dès le 28 août prochain au prix de 149 euros. Il sera possible de les précommander du 18 au 24 août pour les plus impatients.