OnePlus 10 Pro : le fabricant explique pourquoi les smartphones blancs sont plus rares

OnePlus vient de dévoiler un nouveau modèle de son OnePlus 10 Pro haut de gamme, et celui-ci est tout blanc. Le fabricant a profité de l’arrivée de l’appareil pour expliquer pourquoi les smartphones blancs sont si compliqués à produire.

Lorsqu’il avait présenté son OnePlus 10 Pro en Chine en janvier dernier, le smartphone n’était disponible qu’en deux coloris : Volcanic Black et Emerald Forest. Désormais, le fabricant vient de lever le voile sur un nouveau coloris : White Panda. En plus d’être tout blanc, ce nouveau modèle est le premier de la série à proposer 512 Go de stockage, ce qui lui permet enfin de s’aligner sur la plupart de ses concurrents.

À l’occasion de la sortie de la nouvelle « Extreme Edition » de son smartphone, Liu Fengshuo, président de la ligne de produits OnePlus, a expliqué sur le réseau social chinois Weibo pourquoi les smartphones de couleur blanche étaient si rares sur le marché.

Si les smartphones blancs sont si rares, c’est à cause de la complexité de la couleur

OnePlus a partagé trois raisons principales qui expliqueraient, selon lui, pourquoi les fabricants ont moins tendance à dévoiler de smartphones blancs. Premièrement, il semblerait que le processus CMF (couleur, matériau, finition) soit plus difficile, puisque de petits changements conduisent facilement à un rendu de blanc différent.

De plus, OnePlus explique que le taux de rendement est faible et le coût est élevé. En effet, Fengshuo a déclaré qu’il a fallu « environ trois mois d'essais », avec plus de 100 tentatives différentes testées pour trouver le meilleur blanc pour le nouveau OnePlus 10 Pro « Panda White ».

Enfin, la couleur blanche serait plus sujette aux empreintes digitales et aux taches, ce qui n'en fait pas une option intéressante pour les fabricants de téléphones. Sans surprise, OnePlus annonce qu’il a réussi à surmonter ce problème avec son OnePlus 10 Pro. Le modèle « Panda White » serait même en mesure de conserver une couleur similaire, peu importe l’angle sous lequel vous le regardez.

Pour l’instant, on ne sait pas si OnePlus prévoit ou non de commercialiser son nouveau OnePlus 10 Pro blanc en France. Nous attendons toujours avec impatience l’arrivée du smartphone chez nous. Le lancement devrait être imminent, et on sait déjà que l’appareil arrivera ici avec OxygenOS 12.

Source : Liu Fengshuo