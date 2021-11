OnePlus 10 Pro : découvrez son design façon Galaxy S21 des mois avant la sortie

OnLeaks vient de dévoiler le design du OnePlus 10 Pro, le prochain smartphone haut de gamme de OnePlus pour 2022. Le nouveau flagship adopte un nouveau design avec un énorme module photo carré à l’arrière, qui s’inspire des smartphones de Samsung.

Seulement quelques jours après avoir dévoilé un aperçu du OnePlus 10 Pro, le célèbre leaker OnLeaks a désormais dévoilé le smartphone haut de gamme dans son ensemble. On remarque que le OnePlus 10 Pro est équipé d’un écran de 6,7 pouces très similaire à son prédécesseur, le OnePlus 9 Pro.

Comme l’année dernière, il devrait s’agir d’une dalle AMOLED 120 Hz LTPO. Elle abrite un poinçon pour la caméra selfie dans le coin supérieur gauche. D’après les informations de OnLeaks, le smartphone mesurerait 163.0 x 73.8 x 8.5 mm. Il serait donc légèrement plus fin que le OnePlus 9 Pro, mais c’est surtout à l’arrière que se trouvent la plupart des nouveautés.

Le OnePlus 10 Pro va mettre le paquet sur la photo

Le smartphone proposera en 2022 une configuration à 3 caméras, contre 4 sur le OnePlus 9 Pro de 2021. Celles-ci seront logées dans un imposant module photo carré avec un gros flash LED. OnePlus semble s’être inspiré du design des Galaxy S21, puisque le module photo déborde sur la tranche droite du smatphone. On découvre également sur le côté le logo d’Hasselblad, le partenaire de OnePlus sur la partie photo pendant 3 ans.

Cette année, OnePlus a vraisemblablement décidé de supprimer le capteur macro de 2 MP, dont la présence n’était pas nécessaire. En effet, la plupart de ses concurrents utilisent leurs capteurs ultra grand-angles pour capturer des clichés macro.

En utilisant seulement 3 caméras au lieu de 4, OnePlus devrait gagner un peu d’espace pour loger des capteurs un peu plus grands. En effet, d’après OnLeaks, après avoir utilisé pendant plusieurs années un téléobjectif permettant un zoom optique 3x, le OnePlus 10 Pro offrirait enfin un zoom optique 5x. On peut néanmoins regretter qu’il ne s’agisse pas d’un périscope comme sur le Galaxy S21 Ultra ou le Xiaomi Mi 11 Ultra.

Du côté des autres caractéristiques techniques, Zouton pense que le smartphone sera équipé d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 125 W, mais OnePlus va probablement plutôt opter pour une recharge rapide filaire de 65 W.

Cependant, on sait avec certitude que le smartphone sera propulsé par le nouveau Snapdragon 898 de Qualcomm, qui sera présenté le 30 novembre prochain. Ce dernier pourrait d’ailleurs être renommé Snapdragon 8 Gen 1, d’après les fuites les plus récentes. Le processeur utilisera la nouvelle architecture ARM V9, qui promet jusqu’à 30 % de performances supplémentaires par rapport au Snapdragon 888, et sera gravé en 4 nm. Le OnePlus 10 Pro sera disponible au début de l'année prochaine, probablement aux alentours du mois de mars 2022.

Source : Zouton