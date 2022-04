Le OnePlus 10 Pro déçoit en photo, il est moins bon qu’un iPhone 12 Pro d’après DXOMARK

Le nouveau smartphone haut de gamme de OnePlus ne semble pas faire aussi bien que ses concurrents en photo, d’après le test complet de DXOMARK. Il serait même moins bon que l’iPhone 12 Pro de 2020.

Chaque année, OnePlus arrive sur le marché avec de nouveaux appareils haut de gamme qui proposent un excellent rapport qualité-prix, et c’est le cas de son nouveau OnePlus 10 Pro que nous avons pu tester. Cependant, comme nous l’avions relevé dans notre test, bien que la partie photo soit très réussie, elle reste en dessous de la concurrence, et ce constat vient d’être confirmé par les experts de DXOMARK.

En effet, DXOMARK vient de tester le OnePlus 10 Pro, et lui a attribué une note globale de 127 points en photo. C’est mieux que le OnePlus 9 Pro de l’année dernière qui avait obtenu 124 points, mais cette faible progression l’empêche de venir concurrencer d’autres smartphones haut de gamme comme le Pixel 6 à 132 points, l’iPhone 13 Pro Max à 137 points, et même le Honor P50 Pro à 144 points. Le OnePlus 10 Pro obtient des scores individuels en Photo, Zoom et Vidéo de 132, 72 et 110 points, respectivement.

Le OnePlus 10 Pro a vraiment besoin d’un capteur périscope pour le zoom

Dans son test, DXOMARK relève que le OnePlus 10 Pro offre une bonne exposition et une large plage dynamique en photo. Le niveau de détails est bon, le bruit n’est pas très présent, et l’autofocus est très rapide et fiable. Côté vidéo, la stabilisation fait bien son travail, et le smartphone propose d’excellents niveaux de texture dans les vidéos à faible luminosité.

Cependant, tout n’est pas rose. Le smartphone souffre de problèmes d’artefacts fantômes, d’un rendu des détails peu naturels sur les visages ou de bruit prononcé dans les clichés en ultra grand-angle. La balance des blancs n’est pas non plus parfaite, et DXOMARK a constaté un décalage des images en vidéo.

Bien qu’une partie de ces problèmes puissent être corrigés par de futures mises à jour, le smartphone fait pour l’instant moins bien que l’iPhone 12 Pro (128 points), alors que celui-ci était pourtant sorti en 2020. Quoi qu’il en soit, le classement devrait bientôt être bouleversé par l’arrivée du Xiaomi 12 Ultra et son capteur géant de 1 pouce.