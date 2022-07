OnePlus 10T : découvrez le design et la fiche technique complète du smartphone avant sa sortie

Le OnePlus 10t n’a désormais plus de secrets pour nous. Grâce au travail du leaker Ishan Agarwal, nous connaissons la fiche technique complète du futur smartphone qui embarquera notamment un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie 48 000 mAh. De nouveaux rendus ont également été publiés.

Le 3 août prochain, OnePlus lèvera le voile sur son nouveau smartphone : le OnePlus 10T 5G. Comme toujours pour les grosses sorties, la majorité des détails concernant le téléphone nous sont parvenues en avance. Ainsi, le leaker Ishan Agarwal a pris soin de regrouper toutes les informations concernant la fiche technique du OnePlus 10T afin de nous en donner un aperçu global plusieurs jours avant le lancement officiel. Cerise sur le gâteau, cette fuite s’accompagne de rendus inédits du smartphone.

Commençons par ce que l’on trouvera sous le capot. Le OnePlus 10T sera propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1, le dernier SoC premium de Qualcomm. Ce dernier sera soutenu par, au choix, 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM, et les traditionnels 128 Go ou 256 Go de stockage. Pour alimenter tout cela, le smartphone pourra compter sur une batterie de 4800 mAh, compatible à la charge 150 W.

Sur le même sujet : Le OnePlus 10T va abandonner le curseur d’alerte et la partie photo Hasselblad, voilà pourquoi

Le OnePlus 10T se dévoile en intégralité

Pour l’écran, le constructeur a opté pour un AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ de 2,412 x 1,080 pixels, avec en prime la technologie HDR10+. Ce dernier présente un poinçon central dans lequel vient se nicher le capteur selfie de 16 MP. Côté photo justement, on retrouvera un module carré composé du capteur principal Sony IMX766 de 50 MP, accompagné d’un capteur grand angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP.

Enfin, et bien qu’OxygenOS 13 sera annoncé aux côtés du smartphone, ce dernier sera lancé sur OxygenOS 12, basé sur Android 12. Les rendus confirment par ailleurs l’absence du curseur d’alerte et du module Hasselbad. Le OnePlus 10T intégrera en revanche un scanner d’empreintes digitales. Le smartphone sera commercialisé 49 999 roupies en Inde, soit 619 euros. Certains rapports prédisent néanmoins qu’il coûtera plus de 900 euros de notre côté du globe.

Source : pricebaba