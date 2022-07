Le OnePlus 10T va abandonner le curseur d’alerte et la partie photo Hasselblad, voilà pourquoi

Alors que OnePlus s’apprête à lancer un nouveau smartphone haut de gamme d’ici quelques jours, le fabricant chinois a déjà officiellement confirmé qu’une des fonctionnalités phares de ses smartphones sera abandonnée : le curseur d’alerte.

Le 3 août prochain, OnePlus lèvera le voile sur le nouveau OnePlus 10T, son nouveau smartphone haut de gamme qui promet de bousculer le marché. En amont de l’annonce, le fabricant chinois a déjà confirmé plusieurs aspects du smartphone, dont notamment la partie photo. Dans un blog sur son site officiel, OnePlus a officiellement annoncé que l’appareil misera sur une configuration à trois caméras très similaire à ce qu’on retrouve sur la gamme Nord.

En effet, on sait que le OnePlus 10T utilisera un capteur principal IMX766 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP. La partie selfie est assurée par un capteur de 16 MP. C’est donc exactement la même configuration que le OnePlus Nord 2T de milieu de gamme, et loin d’être aussi bien que ce que propose le OnePlus 10 Pro.

OnePlus abandonne ses fonctionnalités phares sur son nouveau smartphone

Contrairement au OnePlus 10 Pro, le fabricant chinois a annoncé que le OnePlus 10T ne bénéficiera pas du même partenariat avec Hasselblad sur la partie photo. OnePlus préfère vraisemblablement réserver cela à ses smartphones le plus haut de gamme, qui bénéficient de capteurs photo plus performants.

Le fabricant a également confirmé dans une interview accordée à The Verge que le curseur d’alerte va bien passer à la trappe sur cette génération, comme l’avaient prédit les rapports précédents. Pour rappel, ce bouton physique situé sur la tranche gauche de l'appareil permet aux utilisateurs de changer facilement de mode de notification et de son. En d'autres termes, il suffit de le mettre en bas, au milieu ou en haut pour passer de Sonnerie, à Vibreur ou Silencieux.

La conceptrice en chef de OnePlus, Hope Liu, explique que ce changement était “nécessaire” pour d'autres composants clés de l'appareil, notamment une batterie plus grande, une charge encore plus rapide et une meilleure antenne. Elle dévoile que l'Alert Slider occupe environ 30 mm² sur la carte mère, ce qui a un “impact relativement important” sur la construction de l'appareil. Plutôt que de créer une carte mère plus épaisse, ce qui aurait eu comme conséquence d’augmenter l’épaisseur générale du smartphone, OnePlus a tout simplement préféré supprimer la fonctionnalité.

