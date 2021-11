OnePlus 10 Pro : Snapdragon 8 Gen 1, 5000 mAh, cette fuite dévoile toute la fiche technique

OnePlus va dévoiler l’année prochaine son nouveau OnePlus 10 Pro, et nous connaissons déjà la fiche technique du smartphone plusieurs mois à l’avance. On retrouvera notamment la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1.

Seulement quelques jours après avoir dévoilé les premiers rendus détaillés du OnePlus 10 Pro, OnLeaks vient de lever le voile sur les caractéristiques techniques du prochain smartphone haut de gamme de OnePlus. La fiche technique contient quelques bonnes surprises, et d’autres un peu moins bonnes.

En effet, OnLeaks confirme que le smartphone sera équipé du prochain SoC haut de gamme de Qualcomm, qui ne sera pas nommé Snapdragon 898, mais bien Snapdragon 8 Gen 1. On apprend également qu’il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre seulement 4500 mAh sur le OnePlus 9 Pro de 2021. Le modèle de 2022 devrait donc voir son autonomie augmenter par rapport à la génération actuelle. D’autres fuites indiquent également une recharge rapide filaire 125 W, mais OnePlus devrait plutôt opter pour une puissance de 65 W.

Pas de révolution sur la partie photo du OnePlus 10 Pro

Selon les informations de OnLeaks, OnePlus ne devrait pas apporter de grands changements à la partie photo de son OnePlus 10 Pro. En effet, le smartphone utilisera configuration à trois capteurs, avec un capteur principal de 48 MP, un capteur ultra grand-angle de 48 MP ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP offrant un zoom optique 3,3X. On s’attend à une nouvelle génération de capteurs pour le capteur principal, mais le reste de la fiche technique est presque identique à la génération précédente. La partie photo est toujours développée en partenariat avec Hasselblad, puisque le fabricant chinois est en partenariat avec la marque pendant 3 ans.

Les changements les plus importants semblent être le retrait du capteur macro de 2 MP du OnePlus 9 Pro, et le passage d’un capteur de 16 MP à un capteur de 32 MP pour la partie selfie du OnePlus 10 Pro. On peut également regretter l’absence de périscope, qui est pourtant présent sur la plupart de ses concurrents comme le Xiaomi 11 Ultra ou le Galaxy S21 Ultra.

Du côté de l’écran, on retrouvera toujours un écran QHD+ de 6,7 pouces LTPO avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Le smartphone sera également certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et proposera 8 Go ou 12 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage, comme c’était le cas sur la génération précédente. Enfin, on apprend que le smartphone serait lancé en avril 2022 en France, il faudra donc encore se montrer patients.

Source : 91mobiles