OnePlus 9 Pro : l’appareil photo serait conçu en partenariat avec Hasselblad

OnePlus aurait noué un partenariat avec Hasselblad, le fabricant suédois d'appareils photo. Dans le cadre de ce rapprochement, la marque aurait participé à la conception de l'appareil photo du OnePlus 9 Pro. Des photos volées partagées par un YouTubeur révèlent en effet la présence du logo de Hasselblad sur le bloc photo dorsal du smartphone.

Ce samedi 6 février 2021, Dave2D, célèbre YouTubeur spécialisé dans la high tech, a publié des photos volées montrant le design du OnePlus 9 Pro. Le vidéaste explique avoir reçu les clichés par une source anonyme sur Discord. On notera que le design du bloc photo arrière diffère légèrement de celui aperçu dans les précédentes fuites, dont les rendus conçus par OnLeaks.

Sur le dos du terminal, on aperçoit un total de 4 capteurs photo : deux modules de grande taille et deux capteurs de taille réduite. OnePlus complète ce set up avec l'inévitable flash LED, un autofocus laser et un microphone. Selon Dave2D, la marque mise sur un objectif grand angle, un objectif ultra grand angle, un objectif ordinaire et un téléobjectif avec un zoom d'au moins 3x.

Sur le même sujet : voici les 5 nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo des OnePlus 9

OnePlus s'est associé à Hasselblad pour rattraper son retard en photo

Surtout, les photos partagées par Dave2D révèlent l'existence d'un partenariat entre OnePlus et Hasselblad, un fabricant d'appareils photo moyen format haut de gamme. Le logo de la marque suédoise est en effet visible sur le bloc rectangulaire, entre les petits et les grands capteurs.

Ce n'est pas la première fois qu'un constructeur de smartphone s'associe à un spécialiste de la photographie. Par exemple, Huawei s'appuie sur l'expertise de Leica pour développer la partie photo de ses smartphones. Nokia s'est longtemps associé avec Carl Zeiss. D'ailleurs, Hasselblad a déjà collaboré avec des fabricants de téléphone par le passé. En 2014, le constructeur suédois a travaillé avec Vertu, l'ancienne marque de smartphones de luxe, sur un mobile à 10 000 dollars. Plus tard, Hasselblad a aussi collaboré avec Motorola sur un mod appareil photo.

Gageons que cette association permette à OnePlus de rattraper le retard accumulé sur le terrain de la photographie. Malgré de nombreux atouts, la marque chinoise reste encore à la traîne par rapport à ses rivaux, dont Huawei ou Samsung, sur ce point. Pour rappel, OnePlus devrait dévoiler les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 Lite dans le courant du mois de mars 2021.