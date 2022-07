OnePlus 10T : le smartphone utilisera jusqu’à 16 Go de RAM, une première chez OnePlus

OnePlus va dévoiler dans une semaine son nouveau smartphone haut de gamme OnePlus 10T, et à quelques jours de sa sortie, le fabricant chinois a déjà officialisé une bonne partie de sa fiche technique.

Le OnePlus 10T est l’un des smartphones les plus attendus de 2022, car OnePlus n’avait finalement jusqu’à présent sorti qu’un seul smartphone haut de gamme cette année, le OnePlus 10 Pro. Le 3 août prochain, le fabricant chinois va donc lever le voile sur son nouvel appareil, mais il n’a pas attendu la présentation officielle pour confirmer certains aspects du smartphone.

Après avoir officialisé les caractéristiques techniques en photo et l’abandon du curseur d’alerte, OnePlus vient de publier une série de tweets qui confirment que le smartphone sera bien le plus puissant du fabricant à ce jour. En plus d’être propulsé par le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm, le smartphone pourra compter sur énormément de mémoire vive.

Le OnePlus 10T promet de gérer plus de 30 applications à la fois

Sur son compte Twitter indien, OnePlus a annoncé que son OnePlus 10T va offrir une quantité de RAM encore jamais vue sur un de ses smartphones, puisque la version la plus onéreuse sera équipée de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. C’est donc 4 Go de plus que le OnePlus 10 Pro, mais toujours 2 Go de moins que certains smartphones gaming tels que l’Asus ROG Phone 6 Pro qui montent à 18 Go de RAM.

OnePlus affirme que 16 Go RAM permettront de « faire du multitâche sans effort avec jusqu'à 30 applications ouvertes ». On apprend également dans un autre tweet que le smartphone sera bien équipé d’un écran 120 Hz avec un poinçon au milieu. Côté photo, on retrouvera une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 50 MP IMX766, un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un capteur macro de 2 MP.

Les récentes fuites qui dévoilaient la fiche technique indiquaient également une batterie de 4800 mAh, ou encore une recharge rapide filaire de 150 W encore jamais vue en France. Quoi qu’il en soit, nous saurons tout à son sujet le 3 août prochain lors de la présentation officielle.