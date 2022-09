Précommande iPhone 14, 14 Plus et 14 Pro : où les acheter au meilleur prix ?

Apple vient de présenter quatre nouveaux iPhone : les iPhone 14 et 14 Plus, iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Découvrez sur quelles boutiques il est déjà possible de précommander les nouveaux smartphones Apple, avec des prix en augmentation cette année.

Apple a officialisé ses nouveaux iPhone le 7 septembre 2022. Il n'y a pas d'iPhone 14 mini cette année, mais un iPhone 14 standard de 6,1 pouces accompagné d'une version “Plus” de 6,7 pouces. Apple a également présenté les deux traditionnelles versions premium : les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui font l'objet comme d'habitude d'un traitement de faveur pour ce qui est des nouveautés.

💰 iPhone 14 et 14 Plus : où les acheter au meilleur prix ?

L'iPhone 14 de base (6,1 pouces) s'affiche à 1019 € contre 909 € pour l'iPhone 13 à son lancement l'année dernière. Cela représente une augmentation de 110 €, une conséquence certaine de la hausse du dollar. Et sachant que la version mini qui coûtait 809 € n'est plus proposée, cela signifie que le prix d'entrée de la série 14 augmente de 210 € (1019 € au lieu de 809 €). L'iPhone 14 est au meilleur prix chez RED by SFR à 999 € au lieu de 1019 €.

iPhone 14 :

128 Go : 1019 €

256 G0 : 1149 €

512 Go : 1409 €

La bonne nouvelle, c'est qu'il est désormais possible d'acheter un iPhone grand format sans aller vers la version Pro Max. L'iPhone 14 Plus qui a la même taille d'écran est ainsi proposé à partir de 1169 € (128 Go). Celle avec 256 Go de stockage est à 1299 €. Enfin, l'iPhone 14 Plus 512 Go coûte 1559 €.

iPhone 14 Plus :

128 Go : 1169 €

256 Go : 1299 €

512 Go : 1559 €

L'iPhone 14 est en précommande et sera disponible dès le 16 septembre 2022. Pour l'iPhone 14 Plus, il faudra patienter un peu plus longtemps. Le smartphone arrive le 7 octobre 2022, soit un mois après la présentation. Les deux modèles sont disponibles en 5 coloris : bleu, noir, mauve, blanc et rouge.

💰iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en précommande : où les acheter au meilleur prix ?

Si vous préférez les versions les plus abouties de l'iPhone, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont disponibles à la précommande. À des prix plus élevés que les années précédentes. Comptez 1329 € pour la version de base de l'iPhone 14 Pro et 1479 € pour celle de l'iPhone 14 Pro Max. Par rapport aux modèles de l'année dernière, les prix sont en hausse de 170 € et 220 €. L'iPhone 14 Pro est au meilleur prix chez RED by SFR à 1299 €.

iPhone 14 Pro

128 Go : 1 329 euros

256 Go : 1 459 euros

512 Go : 1 719 euros

1 To : 1 979 euros

iPhone 14 Pro Max

128 Go : 1 479 euros

256 Go : 1 609 euros

512 Go : 1 869 euros

1 To : 2 129 euros

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max sont disponibles en précommande dès maintenant pour une disponibilité à partir du 16 septembre 2022. Vous avez le choix entre 4 coloris : violet, or, argent et noir sidéral.

🤔Quelles sont les nouveautés des iPhone 14 et 14 Plus ?

Commençons par l’iPhone 14. Il ne change que très peu par rapport au modèle de l'année dernière. Il dispose du même écran OLED LTPS de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz. La dalle garde son excellente luminosité de 1200 nits et est compatible avec le Dolby Vision, HDR et HLG. L'écran de l'iPhone 14 Plus présente les même caractéristiques, à la différence qu'il est bien plus grand : 6,7 pouces et c'est une nouveauté fort appréciable.

En d'autres termes, vous pouvez désormais prétendre à un écran plus grand même si vous n'avez pas les moyens de prendre l'iPhone 14 Pro Max. Pour le reste, les deux smartphones conservent le même SoC Apple A15 Bionic, à la différence que la mémoire RAM passe à 6 Go et que le modem intégré passe au Snapdragon X65, le même qui équipe la dernière génération des SoC Qualcomm haut de gamme (Snapdragon 8 Gen 1). Cela permet aux iPhone 14 et 14 Plus d'avoir le WiFi 6E.

Pour la partie Photo, les iPhone 14 et 14 Plus disposent d'un capteur principal de 12 MP (grand angle) qui est plus efficace en basse luminosité. Le second est un capteur ultra grand-angle de même définition. La caméra selfie de 12 MP dispose de l'autofocus. Enfin, les nouveaux iPhone, à l'instar de l'Apple Watch Series 8 proposeront la fonction Crash Detection, qui détecte automatiquement les accidents de la route grâce au gyroscope et à accéléromètre du smartphone.

🤔Quelles sont les nouveautés des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ?

Comme d'habitude, ces sont les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max qui concentrent le plus de nouveautés. Le changement le plus remarquable se trouve au niveau du design. Apple dit adieu à l'encoche traditionnelle au profit d'une entaille plus discrète sous forme de “pilule” et que la marque a baptisé “Dynamic Island”. Les notifications se déplaceront désormais autour de l'encoche en forme de pilier.

Les deux versions Pro disposent d'un écran OLED LTPO avec taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz. Ce dernier peut descendre jusqu'à 1 Hz selon le contexte pour économiser de l'énergie. Quant aux tailles, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max mesurent respectivement 6,1 et 6,7 pouces en diagonale. Les deux modèles disposent d'une dalle Always-on.

Sous le capot, on retrouve une nouvelle puce : l'Apple A16 Bionic qui bénéficie d'une gravure en 4 nm. Et pour la partie photo, on passe de 12 MP à 48 MP pour le capteur principal. Ce dernier est par ailleurs 21% plus grand que le capteur de 1/1,65 pouce de l’iPhone 13 Pro. Les deux nouveaux smartphones sont par ailleurs capables de filmer en 8K à 24 FPS, une première chez Apple.

Le capteur principal est épaulé par un module ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP. Enfin, la caméra selfie bénéficie de l'autofocus tout comme celle des deux autres modèles.