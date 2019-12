Meilleurs smartphones Android avec recharge sans fil en 2020

La recharge sans fil n’est pas une technologie qui s’est largement démocratisée dans le secteur des smartphones. Celle-ci est coûteuse et son absence permet de faire baisser le prix des appareils. La charge par induction se retrouve donc sur une liste limitée de modèles, dont nous avons sélectionné les meilleurs pour vous.

La recharge sans fil sur les smartphones est l’une de ces technologies qui commence désormais à dater mais qui ne s’est pas imposée massivement, au contraire du double capteur photo à l’arrière ou du capteur d'empreintes par exemple. Coûteuse, elle est essentiellement réservée à quelques modèles haut de gamme et à certains smartphones chinois premium. Il n’est pas si aisé de trouver un bon smartphone Android avec recharge sans fil en 2020, c’est pourquoi nous vous proposons notre sélection.

Samsung Galaxy S10, S10+ et S10e

Lle Samsung Galaxy S10+ , Galaxy S10e, et Galaxy S10 proposent tous les 3 la recharge sans fil. Les smartphones disposent de la charge sans fil et intégrent Wireless PowerShare, la grande nouveauté de la gamme. Ce système de charge inversée permet de recharger par exemple des écouteurs sans fil en les posant sur le smartphone.

Samsung Galaxy Note 10, Note 10+

Sur les Samsung Galaxy Note 10+ et Galaxy Note 10, la charge sans fil rapide (12 Watts) est de la partie et il faudra entre 95 et 120 minutes pour passer de 0 à 100 % en utilisant un pad à induction Samsung. Signalons aussi la présence d’un mécanisme de charge inversée sans fil qui rendra service aux possesseurs d’écouteurs ou d’une montre compatible Qi lors d’un déplacement.

Google Pixel 4, Pixel 4XL

Le Google Pixel 4 XL tout comme son petit frère, le Google Pixel 4 embarquent également ma technologie de recharge sans fil. Leurs batteries de respectivement 3 700 mAh et 2800 mAh sont dotées d’un chargeur rapide USB-C et sont compatibles avec la charge sans fil 5W Qi vendue séparément.

Xiaomi Mi 9

Pour moins de 400 euros, le Xiaomi Mi 9 se paie le luxe d’intégrer un système de recharge sans fil. C’est unique sur ce segment de prix. Le chargeur sans fil est une petite fusée. En 20 minutes, la batterie se recharge de 27% (de 66 à 93%). Ces résultats sont tout simplement incomparables. La recharge rapide filaire en 27 W qui permet une recharge complète de 0 à 100 % en une heure seulement.

Xiaomi Mi Mix 3



Le Xiaomi Mi Mix 3 embarque une batterie de 3200 mAh non extractible. Elle se charge au choix part connexion USB-C ou en utilisant le chargeur à induction 10 Watts fourni avec l’appareil. On ne peut que saluer ce type d’initiative qui évite de repasser à la caisse

Huawei P30 Pro

À l’instar du Huawei Mate 20 Pro, le Huawei P30 Pro est compatible avec le standard Qi de charge par induction et dispose de la charge inversée afin de fournir un peu d’énergie à un appareil en détresse (écouteurs, montre connectée ou à la rigueur smartphone).

Apple iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

Enfin, petite exception dans ce guide consacré aux smartphones Android et pour ceux qui voudraient un smartphone compatible recharge sans fil tournant sous iOS, sachez que, l’iPhone 11 Pro tout comme l’iPhone 11 sont compatibles avec la recharge sans fil. Malgré ce que laissaient entendre les rumeurs, la recharge inversée ne fait pas partie de l’équation.

Peut-on utiliser son smartphone lorsqu’il se recharge sur son socle ?

Ok la nuit la recharge sans fil peut avoir du sens. Mais ce n’est pas le seul contexte dans lequel on recharge son smartphone. De nombreux utilisateurs rechargent aussi leur smartphone à différents moments de la journée. Et dans la journée, lorsque le smartphone reprend un peu de forces, on s’en sert.

Or, la plupart des chargeurs sans fil sont posés sur des surfaces planes. Il faut donc à chaque notification ou chaque interaction saisir le smartphone, stopper la charge puis le reposer sur son chargeur. Pour les utilisateurs les plus intensifs (et vue la lenteur de la recharge sans fil), autant dire que poser le smartphone directement sur le bureau aurait pratiquement le même effet sur son autonomie.

La recharge sans fil est-elle rapide ?

La recharge sans fil est généralement plus lente que la recharge filaire. Alors que la recharge rapide permet en moyenne de glaner 50% d’autonomie en 30 minutes, il faut compter plusieurs heures pour que la recharge sans fil parvienne à atteindre ces 50%. Autant dire que le seul contexte dans lequel la recharge sans fil est pertinente est le soir lorsque l’on pose son smartphone sur sa table de nuit. Seul le Xiaomi Mi 9 fait figure d’exception avec une charge complète en 90 minutes avec la recharge sans fil via son chargeur sans fil de 20W, qui est encore plus rapide que la recharge câblée.