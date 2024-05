French Days : AliExpress frappe fort avec une montre Amazfit GTR 3 Pro à moins de 100€ !

Profitez des French Days chez AliExpress et découvrez des offres exceptionnelles, notamment la montre connectée Amazfit GTR 3 Pro à moins de 100€. Ne manquez pas cette chance de faire de véritables économies tout en bénéficiant de la dernière technologie. On vous dit tout ci-dessous.

Les French Days sont de retour chez AliExpress, et cette année, l'événement promet des offres exceptionnelles du 1er au 7 mai. Pour tous ceux en quête de bonnes affaires, c'est une occasion en or de découvrir des produits variés à des prix défiant toute concurrence et de profiter de remises jusqu'à -60% ! Parmi les pépites disponibles cette année, la montre connectée Amazfit GTR 3 Pro se distingue particulièrement, proposée à moins de 100€.

Cette offre sur l'Amazfit GTR 3 Pro chez AliExpress pendant les French Days représente une opportunité exceptionnelle pour acquérir une montre connectée de haute technologie à un prix très avantageux. Habituellement reconnue pour son rapport qualité-prix, cette montre devient un incontournable à ce tarif réduit.

La montre Amazfit GTR 3 Pro à moins de 100€ : Une affaire en or

L'Amazfit GTR 3 Pro est équipée d'un écran AMOLED de 1,45 pouces offrant une clarté exceptionnelle et une interface utilisateur fluide, facilitant la navigation entre les applications et les notifications. Sa résolution élevée garantit une visibilité parfaite même en plein soleil. Outre son design élégant, cette montre est dotée d'une autonomie de batterie remarquable, pouvant aller jusqu'à 12 jours en usage normal, ce qui la rend idéale pour ceux qui ne souhaitent pas recharger leur appareil fréquemment.

La GTR 3 Pro brille également par ses capacités de suivi de santé. Elle intègre un capteur BioTracker capable de fournir des mesures précises de la fréquence cardiaque 24/7, ainsi que du suivi du sommeil et de l'oxygène sanguin (SpO2). Ces fonctionnalités sont essentielles pour les utilisateurs conscients de leur santé, offrant des données fiables pour améliorer leur bien-être quotidien.

Sur le plan de la connectivité, l'Amazfit GTR 3 Pro prend en charge le GPS, le GLONASS, le Galileo, et le BDS, ce qui en fait un excellent compagnon pour les randonneurs, les coureurs et les voyageurs. Elle est également équipée de plus de 150 modes sportifs, répondant aux besoins des sportifs de tous niveaux. Sa compatibilité avec Android et iOS assure une intégration parfaite avec une multitude de smartphones.

Les French Days sur AliExpress sont l'occasion parfaite pour s'équiper de la montre Amazfit GTR 3 Pro à un prix exceptionnel. Avec ses nombreuses fonctionnalités avancées et son design soigné, elle représente un excellent investissement pour ceux qui recherchent une montre connectée fiable et polyvalente. Visitez AliExpress pour découvrir cette offre et bien d'autres encore, et profitez des meilleures affaires de l'année pendant les French Days.

Jusqu'au 7 mai prochain, AliExpress propose en effet de nombreuses autres offres à prix mini ! Et on a même un cadeau exceptionnel pour les lecteurs de Phonandroid : des codes promo exclusifs ! Ainsi, en vous rendant chez AliExpress, vous pouvez profiter de :

3€ de remise dès 29€ d'achat avec le code PHONAND03

8€ de remise dès 69€ d'achat avec le code PHONAND08

20€ de remise dès 169€ d'achat avec le code PHONAND20

30€ de remise dès 239€ d'achat avec le code PHONAND30

50€ de remise dès 369€ d'achat avec le code PHONAND50

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.