Les nouveaux smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S10 et S10+ et S10e ne manquent pas d’atout et sont plutôt abordables. Les trois modèles sont désormais disponibles chez de nombreux boutiques, on vous dit où vous pouvez les acheter au meilleur prix.

En 2019, la conférence de Samsung était attendue plus que jamais. Le coréen l’avait promis, il l’a fait. Son smartphone pliant, le Galaxy F, est officiel. C’est la plus grosse évolution sur le marché du smartphone depuis l’arrivée du premier iPhone.

Mais alors que la star du jour était le smartphone contorsionniste, Samsung a dévoilé deux autres modèles, les Galaxy S10 et S10+. Plus classiques, les successeurs des Galaxy S9 et S9+ n’en sont pas moins excellents.

Samsung ne révolutionne pas le genre avec les deux petits nouveaux, mais apporte quelques améliorations bienvenue. La principale est son écran : les Galaxy S10 et S10+ adoptent l’écran Infinity-O avec un trou, comme le Honor View 20. Cela permet au coréen de ne pas adopter l’encoche, mais de garder un format compact avec dalle confortable à l’oeil.

Sous le capot, le coréen a mis le paquet avec un processeur 7nm (Snapdragon aux États-Unis, Exynos en Europe) et 6 ou 8 GB ou 12 GB de RAM selon les versions. Autre nouveauté de taille : un lecteur d’empreintes à ultrasons sous l’écran. Comme toujours, Samsung a également amélioré l’appareil photo, classique.

Samsung Galaxy S10e pas cher : les meilleurs prix

Comme chaque année, Samsung a révélé les prix et la date de sortie de ses smartphones. Pour la première fois depuis des années, la marque lance un modèle « light » baptisé Galaxy S10e. Le smartphone est disponible depuis le 8 mars 2019. Darty et Fnac propose jusqu’au 18 novembre 2019 une remise immédiate de 210 € pour le retrait en magasin et le retour de votre ancien téléphone usagé faisant cuter le prix du smartphone à 549 €. Le meilleur prix est chez Boulanger qui le propose pour 499 € avec un casque JBL T500 offert.

Le Galaxy S10e embarque ainsi les fonctionnalités dites « essentielles ». Afin d’obtenir un prix référence inférieur à 800 €, Samsung a fait quelques concessions. Pas de capteur d'empreintes digitales sous l’écran puisque ce dernier est situé sur la tranche droite du téléphone, près du bouton d’alimentation. Pas de triple capteur photo aussi, mais un double module au dos. Côté batterie, comptez sur une capacité assez chiche de 3100 mAh.

Côté design, il profite tout de même d’un écran Infinity-O, avec un seul trou dans la dalle AMOLED, comme le S10 standard, pour une caméra unique. Il s’agit par contre d’un écran non incurvé et avec définition FHD+ seulement. On y trouve une dalle plate, pour la première fois sur un smartphone haut de gamme Samsung depuis le Galaxy S7. Sans surprise, la fiche technique du S10e est plus modeste que celle de ses grands frères. Le terminal doit se contenter de 4 Go RAM et de 128 Go de stockage interne.

Samsung Galaxy S10 pas cher : les meilleurs prix

Le Galaxy S10 fut disponible à partir de 649 euros pour la version 6GB/128Go (1159 euros pour la version 8GB/512Go). Retrouvez ci-dessous les meilleures offres du moment pour acheter le smartphone au meilleur prix, du coté de chez Amazon et Cdiscount qui le propose dans sa variante 512 Go à 819 €.

Le Galaxy S10 arbore un superbe écran Super AMOLED Infinity-O de diagonale de 6,1 pouces et une définition QHD+. Pas d’encoche ni de bordures superflues, le fabricant a choisi de cacher la caméra selfie dans un minuscule trou dans l’écran tactile. Le smartphone est le premier de la gamme Galaxy a embarquer un capteur d'empreintes digitales sous l’écran. Comme OnePlus ou Huawei, le constructeur a finalement cédé aux appels des fans. Contrairement à ses rivaux chinois, Samsung a opté pour un capteur d'empreintes digitales supersonique, plus précis et performant que celui des autres fabricants, qui misent plutôt sur l’optique. Il a été conçu en partenariat avec Qualcomm et mise sur les ultrasons.

Du reste, le smartphone est équipé d’un triple capteur photo arrière horizontal, qui rappelle un peu le double module intégré aux Note 9/S9 Plus. On trouve par contre un 3ème capteur dédié au grand angle, comme c’est le cas sur la plupart des smartphones Android avec un triple appareil photo, comme le Xiaomi Mi 9. Grâce à cet appareil, le S10 peut filmer en 4K en 60 fps avec stabilisation optique. A l’avant, on trouve un capteur frontal unique, logé dans une petite cavité.

Samsung Galaxy S10+ pas cher : les meilleurs prix

Le Samsung Galaxy S10+ que nous avons testé est la version ayant la configuration la plus poussée 12 GB / 1 To. Le meilleur prix est chez Rue du Commerce qui le propose à 749 € dans sa version 128 Go et 859 € dans sa variante 512 Go.

Le S10 Plus ressemble en tout point au S10 standard mais propose une fiche technique encore plus haut de gamme. Ainsi, il s’impose comme le premier smartphone avec 12 Go de mémoire vive et 1TB de stockage interne. Cette fiche technique de haut vol est réservée à l’édition Performance, qui a le droit au passage à un dos en céramique et non en verre comme le S10+ standard.