Où acheter les Google Pixel 4 et 4 XL pas cher : les meilleures offres

Vous souhaitez vous procurer le Google Pixel 4 ou Pixel 4 XL au meilleur prix ? Les derniers smartphones de Google présentés le 15 octobre 2019 sont disponibles à la vente chez plusieurs enseignes à respectivement 699 € et 799 €. Découvrez les meilleures offres pour les acheter moins cher.

💰Quels marchands proposent le Google Pixel 4 et Pixel 4XL au meilleur prix ?

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été officialisés le 15 octobre 2019 lors d’une conférence à New-York. Ils étaient à leur sortie disponibles à respectivement 769 € et 899 €. Depuis, on les trouve moins cher, à partir de 699 € auprès des enseignes Boulanger, Fnac, Darty et sur le site de la boutique en ligne Google.

Les Pixel 4 et Pixel 4XL en quelques mots

Les Google Pixel 4 et Pixel 4 XL, nouveaux fer de lance de la firme de Mountain View se placent comme les concurrents directs du Samsung Galaxy S10 et S10+ ou des iPhone 11 / 11 Pro. Ces derniers embarquent tous les deux le processeur Snapdragon 855 de Qualcomm couplé à 6 Go de mémoire RAM et une puce graphique Adreno 640.

Le Pixel 4 XL ne se distingue de son petit frère que sur certains points. Il est ainsi équipé d‘un écran OLED de 6,3 pouces 90 Hz et d’une batterie de 3700 mAh, ce qui promet une autonomie bien supérieure. Du reste, on retrouve le même double capteur photo, les mêmes fonctionnalités logicielles et la présence du Motion Sense.

Cette nouvelle génération se distingue par son écran 90 Hz, un double capteur photo composé d’un module de 16 Mp et d’un capteur de 12 Mp, et un système de navigation radar Motion Sense qui permet de contrôler le smartphone sans les mains.

Quelles différences entre le Google Pixel 3 et Google Pixel 4 ?

Sur le plan du design, le Google Pixel 4 et le Pixel 3 partagent les mêmes coloris noir et blanc. Google a par contre remplacé le rose par une couleur orange plus vive. Les deux smartphones sont habillés d’une coque en verre sur un châssis en aluminium. C’est surtout à l’arrière que le design du Pixel 4 se différencie de son prédécesseur. Google a décidé d’abandonner le rendu en deux tons du Pixel 3 et de ses prédécesseurs. Le nouveau modèle présente un ton uniforme à l’arrière. On note également la présence d’un module carré dans l’angle supérieur gauche qui accueille désormais les capteurs photo.

Le Pixel 3 intègre le SoC Snapdragon 845 épaulé par 4 Go de RAM. Le Google Pixel 4 de son côté embarque le Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM. En clair, il profite au minimum d’une amélioration des performances de brute l’ordre de 30% et de 20% pour les performances graphiques. Les 2 Go RAM de RAM supplémentaires permettent également de gagner en fluidité dans l’exécution des tâches courantes.

C’est sans doute ici que se trouvent les plus grandes améliorations qu’apporte le Pixel 4. Alors que le Pixel 3 ne possède qu’un seul capteur photo principal de 12,2 mégapixels, le Pixel 4 dispose d’une configuration à deux objectifs avec un capteur principal de 12.2 MP. Le second objectif est un téléphoto de 16 mégapixels. Son avantage est qu’il offre un zoom optique x2, contrairement au capteur du Pixel 3.

Pour les selfies, le Pixel 4 est doté d’un objectif unique de 8,1 mégapixels, auquel s’ajoute un nouveau réseau de capteurs dont celui destiné à la reconnaissance faciale qui fonctionne même en condition de faible luminosité. Enfin, la puce radar Soli permet à Google de proposer la fonctionnalité Motion Sense. Grâce à elle, vous pouvez contrôles le smartphone avec des gestuelles plus précises. Le Pixel 3 en ce qui le concerne présente un double capteur de 8 MP pour les selfies.

Quelles différences entre le Google Pixel 3 XL et Pixel 4 XL ?

Le design du Google Pixel 4XL se démarque clairement de celui du Pixel 3 XL. Commençons par la façade. Alors que la plupart des marques proposent des smartphones aux bordures de plus en plus fines, Google a choisi d’y aller avec plus de tempérance, comme vous pouvez le constater avec la bordure supérieure du Pixel 4 XL qui occupe assez d’espace, ce qui dispense le smartphone de la présence d’une encoche. C’est d’ailleurs l’un des aspects sur lesquelles il se distingue du Pixel 3 XL. Sur la partie inférieure, le Pixel 4 XL présente par ailleurs des bordures plus fines que celles de son prédécesseur.

Google s’est toujours distingué de la concurrence par sa maîtrise du traitement logiciel qui permet aux Pixel de prendre des photos de très bonne facture sans pour autant céder à la sirène de la multiplication des capteurs photo. Le Pixel 3 XL restaient ainsi sur un unique capteur à l’arrière, mais avec le nouveau Pixel 4 XL, la firme passe enfin à un double capteur photo de 16 + 12 mégapixels dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau comparatif plus haut.

Pour les selfies, le Pixel 4 XL revient à un capteur unique de 8 MP contre 2 capteurs de 8 MP à l’avant pour le Pixel 3 XL. Voilà pour les différences sur le papier. Nous attendons de tester le nouveau smartphone pour présenter plus en détail ses performances en photo qui s’annoncent évidemment meilleures.