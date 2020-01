Où acheter les Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+ pas cher : les meilleures offres

Les Galaxy Note 10 et Note 10+ sont officiels depuis le 7 août 2019. Puissants, élégants et futuristes, ils sont parvenus à vous taper dans l’oeil. Vous avez bien envie de craquer pour l’un des deux modèles ? On vous explique où les acheter au meilleur prix du marché.

Le 7 août dernier, Samsung a levé le voile sur les Galaxy Note 10 lors d’une conférence Unpacked attendue. Très proches des Galaxy S10, les Note 10 sont recouverts d’un écran Dynamic Amoled Infinity-O et profitent d’une fiche technique en acier trempé.

💰Les meilleurs prix pour acheter un Galaxy Note 10 ou Galaxy Note 10+ moins cher

Si les deux smartphones s’imposent comme de vrais monstres de puissance, le Note 10+ tire son épingle du jeu grâce à l’intégration du SoC Exynos 9825 (contre Exynos 9820 pour le Note 10 standard) gravé en 7 nm et couplé à 12 Go de RAM. Orientés photographie, le Note 10 et le Note 10+ sont dotés d’un triple et d’un quadruple capteur photo à l’arrière. Les deux modèles sont accompagnés du traditionnel stylet S-Pen.

C’est du coté des enseignes Darty et Fnac que l »on peut se procurer les smartphones au meilleur prix à respectivement 809 € et 959 € grâce à une remise immédiate de 150€ pour l’achat en ligne avec retrait en magasin (Click&Collect) et pour le retour d’un téléphone usagé lors du retrait en magasin (offre valable jusqu’au 31/01/2020 inclus).

Galaxy Note 10 (699 €) / Note 10+ (965 €) vendeur tiers sur Amazon

Galaxy Note 10 (959 €) / Note 10+ (1 109 €) sur Boulanger

Galaxy Note 10 (959 €) / Note 10+ (1 109 €) sur Darty

Galaxy Note 10 (959 €) / Note 10+ (1 109 €) sur Fnac

Galaxy Note 10 (939 €) / Note 10+ (1 109€) sur Cdiscount

Galaxy Note 10 (949 €) / Note 10+ (1 099 €) sur Rue du Commerce

🤔Quelles différences entre le Galaxy Note 10+ et le Galaxy Note 9 ?

Le design :

Pas de grand changement de ce point de vue puisque le Samsung Galaxy Note 10+ est affiche des dimensions quasi similaire que celles du Galaxy Note 9 avec un écran légèrement plus grand (6,8’’ contre 6,4’’). Cette prouesse a été rendu possible grâce à un menton très réduit et l’absence de front, la caméra étant désormais logée dans un poinçon de l’écran. La disparition du front entraîne celle du lecteur d’iris et de la caméra 3D. Tout cela risque de manquer à certains et dans une certaine mesure de faire regretter le Note 9.

Le S-Pen

Si le S-Pen du Galaxy !Note 9 vous a séduit, celui du Galaxy Note 10+ risque de vous impressionner ! Ce dernier embarque un ensemble de capteurs sur 6 axes afin de détecter les mouvements, ce qui lui ouvre de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, le contrôle à distance du Note 10+ s’impose comme la plus bluffante. Le S-Pen du Note 9 pouvait déjà contrôler le smartphone à distance. Mais Samsung a réussi à aller plus loin : alors qu’il faut respecter une distance maximale de 8m avec le Note 9, le Note 10+ autorise un contrôle jusqu’à 50m de distance sur terrain dégagé. Qui dit mieux ?

Les performances

Tous les ans, Samsung promet des performances améliorées sur ses nouveaux modèles. Le Samsung Galaxy S10+ n’échappe donc pas à la règle et propose un nouveau processeur Exynos 9825 et 12 Go de mémoire vive. Ces composants haut de gamme lui permettent de dépasser sans forcer Note 9 (équipé d’un Exynos 9810). Cette différence de composants devrait surtout être sensible au niveau du traitement d’images fixes et animées.