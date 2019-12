Le smartphone haut de gamme Xiaomi Mi Mix 3 est disponible officiellement en France depuis le 11 février 2019. Vous pouvez le commander chez plusieurs commerçant en ligne tels que Cdiscount ou encore Rue du Commerce. Retrouvez ici les meilleures offres pour acheter le Xiaomi Mi Mix 3 au meilleur prix.

Xiaomi Mi Mix 3 : où acheter le smartphone au meilleur prix

Si vous envisagez de vous procurer le Xiaomi Mi Mix 3, sachez que son prix de base est de 529 €. C’est Rue du Commerce qui propose actuellement la meilleure offre : 319 €. De plus, le smartphone bénéficie d’une offre de remboursement de 50 € jusqu’au 3& décembre 2019. Après remboursement, il revient donc à 269 € si vous le prenez sur Rue du Commerce. Si d’autres offres apparaissent, nous mettrons à jour cet article pour vous faire profiter du meilleur prix.

Le Xiaomi Mi Mix 3 en quelques mots

Le Xiaomi Mi Mix 3 est un smartphone haut de gamme proposant un écran AMOLED de 6,39 pouces au format 19,5:9 avec une définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et protection Cornign Gorilla Glass 5. Ce dernier embarque un slider à l’avant qui abrite un double capteur de 24 MP (f/2.2) + 2 MP; idéal pour les selfies. A l’arrière, c’est un double capteur photo que l’on retrouve. Le premier de 12 mégapixels a un objectif ouvrant à f/1,4 (stabilisateurs OIS 4 axes). Le second a un objectif ouvrant à f/2,4 et a un zoom optique 2x.

On retrouve coté hardware l’excellent processeur Qualcomm Snapdragon 845 couplé à 6 Go de RAM. Sa mémoire interne de stockage est de 128 Go (non extensibles). Il se place comme concurrent direct du OnePlus 6T ou bien encore du Galaxy Note 9 de Samsung. Plus d’informations dans notre prise en main du Xiaomi Mi Mix 3.