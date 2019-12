Où acheter le Xiaomi Redmi Note 7 pas cher : les meilleures offres

Le Xiaomi Redmi Note 7 est disponible auprès des principaux revendeurs français. Version revue et améliorée du déjà excellent Xiaomi Redmi Note 6, ce smartphone est proposé pour un prix contenu de 179 €, soit l’un des meilleurs rapport qualité prix du moment. Retrouvez ici les meilleures offres pour l’acheter au tarif le moins cher.

Xiaomi Redmi Note 7 pas cher : les meilleurs prix

Officiellement disponible dans l’hexagone depuis le 12 mars 2019, le Xiaomi Redmi Note 7 est proposé chez les enseignes françaises à l’image de la Fnac et Darty ou bien encore Rue du Commerce. Le Redmi Note 7 est également disponible en passant par l’import via GearBest. D’autres offres sont susceptibles d’apparaître au fur et à mesure. Nous mettrons à jour cet article afin que vous puissiez vous le procurer au meilleur prix.

Xiaomi Redmi Note 7 (64Go) à 179.99 € (vendeur tiers) sur Amazon

Xiaomi Redmi Note 7 à 179 € sur Boulanger

Xiaomi Redmi Note 7 à 179 € sur Cdiscount

Xiaomi Redmi Note 7 à 179 € sur Darty

Xiaomi Redmi Note 7 à 179 € sur Fnac

Xiaomi Redmi Note 7 à 197.99 € sur Rue du Commerce

Ce qu’il faut savoir sur le Xiaomi Redmi Note 7 en quelques mots

Le Redmi Note 7 arbore un superbe écran de diagonale 6,3 pouces avec une définition FHD+ (2340 x 1080 pixels) au ratio 19,5:9. Il vient avec une encoche en forme de goutte d’eau. La partie hardware est assurée par le processeur Snapdragon 660 couplé à 3 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go d’espace de stockage. Sa batterie de 4 000 mAh lui assure une autonomie très correcte. Le tout tourne sous Android 9 Pie avec surcouche maison MIUI 10.

Les performances sont au rendez-vous et mis à part que le double capteur photo ressorte trop, il reste pour ce prix un bon photophone. Justement , côté photo, on retrouve un double capteur 48 MP ouverture f/1.8 + 5 MP f/2.2 à l’arrière et à un module de 13 MP f/2.0 à l’avant pour les selfies. Le capteur d'empreintes est place à l’arrière et le port jack 3.5mm est bien présent. Le mobile est compatible avec le standard Bluetooth 5.0.