iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max : date de sortie, prix et caractéristiques

Les iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont enfin là ! Cette nouvelle génération se distingue surtout par l’intégration d’un triple capteur photo arrière. Cette année, Apple a mis le paquet sur la photographie. On fait le point ensemble sur leur prix, leurs caractéristiques, design et fiche technique.

Apple vient de lancer trois nouveaux iPhone, baptisés iPhone 11, iPhone 11 Pro, et iPhone 11 Pro Max. Trois smartphones qui sont bien partis pour devenir les nouveaux rois de la photo en rivalisant avec les Mate 30 et P30 de Huawei et les derniers Note 10 de Samsung.

Fidèle à ses habitudes, Apple a ouvert le 13 septembre les précommandes pour les trois nouveaux iPhone. Ils sont disponibles depuis le 20 septembre 2019. Cette année, tous les modèles sont arrivés sur le marché le même jour. C’est donc la première fois qu’Apple lance trois iPhone en simultané. Voici tous les tarifs des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max pour la France :

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max 64 Go 809 euros 1159 euros 1259 euros 128 Go 859 euros - - 256 Go 979 euros 1329 euros 1429 euros 512 Go - 1559 euros 1659 euros

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont disponibles à la précommande sur le site d’Apple ainsi que sur celui de nombreux revendeurs, dont Amazon, Fnac ou Darty. Les premières livraisons auront lieu le 20 septembre 2019.

Fiche technique des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Dimensions 150,9 mm x 75,7 mm x 8,3 mm 144 x 71,4 x 8,1 mm 158 x 77,8 x 8,1 mm Poids 194 g 188 g 226 g Ecran LCD 6,1"Liquid Retina OLED 5,8" Super Retina XDR OLED 6,5" Super Retina XDR Définition 1 792 x 828 pixels à 326 ppp 19,5:9 2 436 x 1 125 pixels à 458 ppp, 19,5:9 2 688 x 1 242 pixels à 458 ppps, 19,5:9 Reconnaissance faciale 3D Oui Oui Oui Capteur d'empreintes Non Non Non SoC A13 (7nm) A13 (7nm) A13 (7nm) Mémoire interne 64/128/256Go 64/256/ 512 Go 64/256/ 512 Go microSD Non Non Non Double SIM Oui Oui Oui RAM 4 Go 6 Go 6 Go Capteur photo principal Double capteur 12 MP+ 12 MP Triple capteur 12+ 12 Mp + 12 Mp Triple capteur 12+ 12 Mp + 12 Mp - Zoom optique Zoom optique arrière 2x 2x 2x Capteur photo secondaire Capteur unique de 12 Mp Capteur unique de 12 Mp Capteur unique de 12 Mp OS iOS 13 iOS 13 iOS 13 Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Wi‑Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 NFC Oui Oui Oui Port infrarouge Non Non Non Batterie 2942 mAh 2658 mAh 3174 mAh Recharge rapide Oui 15W (chargeur rapide vendu séparément) Oui 18W (chargeur rapide inclus) Oui 18W (chargeur rapide inclus) Recharge sans fil Oui Oui Oui Recharge sans fil inversée Non Non Non

Les coûts de production commencent à fuiter :

Quant au prix de l’iPhone 11 – en baisse – Apple affirme désormais chercher à proposer « les prix les plus bas possibles ». Les habitués d’Android apprécieront le trait d’humour.

Propulsé par la puce A13 Bionic

Qui dit nouvel iPhone, dit nouvel SoC : Apple a ainsi dévoilé le A13 Bionic, une nouvelle puce qui, à en croire Apple (et ils ont généralement raison) coiffe au poteau la génération A12 et le Snapdragon 855 du Galaxy S10+. On remarquera néanmoins qu’Apple ne s’est pas aventuré à comparer son SoC au Snapdragon 855+.

Le SoC est gravé » en 7nm, et compte désormais 8,5 milliards de transistors – contre 6,9 milliards sur le A12 Bionic. Il a toujours deux coeurs haute performance et quatre coeurs haute efficacité. Et il est orienté intelligence artificielle. Il peut effectuer plus de 1000 milliards d’opérations par seconde (mille milliards de mille sabords !).

Le CPU, GPU et Neural Engine sont tous les trois mobilisés lorsqu’il s’agit de faire du machine Learning. En tout ce SoC consomme entre 30% et 40% de batterie en moins tout en proposant 20% de performances en plus. Le GPU est également optimisé pour Metal, avec 20% de performances en plus et une consommation 40% inférieure. Enfin, le Neural Engine est 20% plus rapide tout en consommant 15% moins d’énergie.

Les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont tous livrés avec iOS 13 dès leur lancement. Cette version du système d’exploitation intègre plusieurs nouveautés, dont certaines sont inédites dans l’environnement Android. Les trois smartphones font naturellement partie de la liste des smartphones qui passeront sous iOS 14 quand la mise à jour sera diffusé l’automne prochain, au même titre qu’une dizaine d’autres terminaux dont les iPhone X, XR, XS et XS Max.

Écran Super Retina XDR

Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont équipés d’un nouvel écran OLED « Super Retina XDR » avec un rapport de contraste de 2 000 000: 1 et une luminosité allant jusqu’à 1 200 nits. L’écran est 15% plus économe en énergie qu’auparavant. La densité de pixel quant à elle est de 458 pixels par pouce et l’écran est toujours compatibles HDR et Dolby Vision. En gros, on a là une belle avancée pour l’écran des nouveaux iPhone comparativement à aux iPhone XS et XS Max. De son côté, l’iPhone 11 doit se contenter d’un écran LCD Liquid Retina hérité de l’iPhone XR.

Photo : Apple rattrape son retard

Du côté de la photo, Apple a encore fait des progrès significatifs. Si l’iPhone 11 se dote d’un « classique » double capteur à l’arrière de 12 MP, la principale nouveauté vient surtout de la part des iPhone 11 Pro et iPhone Pro Max. Les deux modèles ci se dotent en effet d’un triple capteur à l’arrière, du jamais vu chez Apple jusqu’à présent. On y trouve un premier module de 12MP (ouverture f/1.8) avec stabilisation optique.

On profite également d’un capteur de 12MP dédié à la prise de vue en ultra grand-angle, lequel offre un champ de vision à 120 degrés (ouverture f/2.0). Enfin, le dernier capteur module telefoto de 12MP (ouverture f/2.4). Apple affirme que ce capteur permet de capturer 40% de lumière en plus. La partie avant de l’appareil profite quant à elle d’un capteur à selfie de 12 MP, capable de filmer en en slow motion et en 4K.

L’une des autres innovations photo concerne le mode nuit. Apple a en effet intégré à ses téléphones un tel mode, à l’instar des téléphones Android. Reste maintenant à savoir s’il sera capable de supplanter celui du Pixel 3 de Google ou du P30 Pro de Huawei.

Depuis l’arrivée des iPhone 11, les comparatifs et les tests en photo ne sont pas toujours en leur faveur. En fin d’année dernière, avant même l’arrivée des Galaxy S20, l’iPhone 11 ne se classait pas dans les 10 premières places du classement de DxOMark. Dans un test à l’aveugle, il échouait face à des modèles plus anciens ou moins ambitieux, comme le Galaxy S10 ou le OnePlus 7T Pro. A l’heure où nous écrivons ces lignes, DxOMark place en 7e position l’iPhone 11 Pro Max.

Design : un air de déjà-vu

Le nouvel iPhone 11 sera proposé en 5 coloris comme l’iPhone Xr dont un nouveau coloris violet qui accompagne le blanc, le noir, le jaune et le rouge. Les anciennes couleurs bleu et corail quant à elles ne sont plus disponibles. Les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max quant à eux sont proposés en quatre coloris : le vert, le gris, l’argent et l’or, avec de nouvelles finitions texturées mates.

Les plus grands changements ont été effectués à l’arrière. Les capteurs photo se logent dans un nouveau bloc carré positionné dans l’angle supérieur gauche. Le logo d’Apple quant à lui est positionné parfaitement au centre alors qu’il était jusqu’ici placé un peu plus haut. Le châssis quant à lui est en acier inoxydable et se glisse entre l’écran et le dos le verre. Enfin, à l’avant le design reste le même que celui des iPhone XS et XS Max.

Le design des trois smartphones s’appuient sur deux faces habillés de verre minéral renforcé (Gorilla Glass) et sur un châssis en acier inoxydable, matériau que vous retrouvez sur les quatre tranches de tous les modèles de la fratrie. Cette configuration résiste à quelques chutes, même sur la face avant, endurance éprouvée par plusieurs chaines YouTube, notamment face au Galaxy S20 Ultra qui ne s’en sort pas forcément toujours mieux. Car, même si le verre minéral se brise, la couche tactile fonctionne et le smartphone reste utilisable.