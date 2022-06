iOS 16 va permettre aux iPhone de contourner les CAPTCHAs

Alors que les CAPTCHAs sont un fléau pour tous les internautes, une nouvelle fonctionnalité d’iOS 16 va permettre aux utilisateurs d’iPhone de les contourner pour gagner quelques secondes sur les applications ou sites internet compatibles.

Sélectionner les images de passages piétons ou déchiffrer du texte pour prouver que vous êtes humain pourrait bientôt devenir de plus en plus rare pour les utilisateurs d'iPhone, car iOS 16 introduit une fonctionnalité permettant de contourner les CAPTCHAs dans les applications et sites web pris en charge.

En effet, en plus de permettre aux utilisateurs de désinstaller 29 applications natives ou encore d’installer automatiquement les correctifs de sécurité, Apple a introduit pour ses iPhone et Macs une fonctionnalité appelée Vérification automatique, qui permet à certains sites de savoir que vous n'êtes pas un robot sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Cette nouvelle option, sur laquelle Apple a collaboré avec Fastly and Cloudflare, devrait bientôt vous faire gagner un temps précieux sur les iPhone sous iOS 16, mais également sous MacOS Ventura.

Vous n’aurez bientôt plus à prouver que vous êtes humain sous iOS 16

D’après les informations partagées par Apple, la nouvelle fonctionnalité de vérification automatique et les sites de support utiliseront iCloud pour vérifier à la fois votre identifiant Apple et votre appareil, en présentant un jeton qui prouve que vous êtes digne de confiance. Vous n'aurez donc plus à saisir un texte indéchiffrable ou sélectionner des images pour montrer que vous êtes humain.

Apple a indiqué que les appareils ne partageront pas les données sensibles liées à votre compte (telles que l'adresse électronique ou le numéro de téléphone). La société ne saura pas non plus qui effectue la demande de vérification, ce qui l'empêchera de lier ces contrôles à des fournisseurs spécifiques. Ce système de jetons est présenté comme plus respectueux de la vie privée, car il ne permet pas de suivre votre adresse IP.

La bonne nouvelle, c’est que Google a également participé au développement de cette fonctionnalité, selon Fastly. Ainsi, les téléphones Android pourraient bénéficier d'une fonction similaire dans les futures mises à jour du système d'exploitation. Il faudra probablement attendre Android 14 avant de voir arriver la fonctionnalité chez Google, puisque les bêta d’Android 13 ne contiennent aucune trace de cette option.