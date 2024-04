Spotify ne peut toujours pas mettre à jour son appli sur iPhone, Apple boude encore

Nouveau rebondissement dans la guerre Spotify contre Apple. La marque à la pomme refuse une nouvelle fois que le géant du streaming déploie une mise à jour de son application sur iPhone.

La guerre ne meurt jamais, comme disait l'autre. Celle opposant Spotify à Apple n'est pas prête de s'arrêter en tout cas. L'étincelle qui met le feu aux poudres date de 2019. Cette année-là, Spotify porte plainte contre Apple pour abus de position dominante sur le secteur du streaming audio. 5 ans plus tard, en mars 2024, la Commission européenne donne raison au plaignant et Apple reçoit une amende de 1,8 milliards d'euros. Vu le montant, on comprend que la firme de Cupertino puisse en vouloir à celle de Stockholm.

De son côté, Spotify se félicite de la décision et décide d'en profiter, d'autant que le Digital Markets Act (DMA) est entré en vigueur et qu'il force Apple à ouvrir son écosystème. La plateforme demande donc le déploiement d'une mise à jour dans laquelle elle explique comment souscrire directement depuis son site avec un lien vers celui-ci. Une manière à peine déguisée d'esquiver la taxe prélevée par Apple en cas de souscription via l'App Store. Sauf que la mise à jour est rejetée sous prétexte que Spotify doit demander le droit d'intégrer le lien et surtout payer 27 % de commission à Apple.

Apple refuse toujours que Spotify mette à jour son application

Qu'à cela ne tienne, Spotify refait une demande de mise à jour, cette fois-ci sans aucun lien, mais avec les mêmes informations que la précédente. Peine perdue, Apple continue de faire la sourde oreille. Devant ce qui ressemble fortement à un deuxième refus, un porte-parole de Spotify déclare qu'Apple “a une fois de plus défié la décision de la Commission européenne, rejetant notre mise à jour car elle tentait de communiquer avec les clients sur nos prix à moins que nous ne payions une nouvelle taxe à Apple. Leur mépris pour les consommateurs et les développeurs n’a d’égal que leur mépris pour la loi“.

La plateforme de streaming n'a pas souhaité adhérer aux nouvelles règles d'Apple à l'intention des développeurs en Europe. Ce sont elles qui permettent de proposer un moyen de paiement alternatif et le téléchargement de son application en dehors de l'App Store. Mais cela s'accompagne aussi de la nouvelle taxe touchant ceux qui choisissent de le faire. C'est elle que Spotify veut éviter en redirigeant les utilisateurs vers son site.

Source : 9to5Mac