iOS 16 vous propose de personnaliser l’écran verrouillé, mais il y a des limites

iOS 16 est enfin disponible. Parmi les nouveautés apportées par cette mise à jour, on notera qu’il vous est désormais possible de personnaliser un peu plus encore l’écran verrouillé de votre iPhone.

iOS 16 est enfin disponible. Grâce à la nouvelle édition du système d'exploitation pour iPhone, il est désormais possible de créer plusieurs écrans verrouillés personnalisés. Il ne s’agit pas simplement de changer la photographie de fonds d’écran, mais bien de modifier l’interface à votre goût. Apple a mis à profit l’Intelligence artificielle pour donner de la profondeur aux fonds d’écran. L’horloge passe ainsi devant (ou derrière c'est selon) les objets et personnes présentes à l’image. Huit styles d’horloges personnalisables différents sont maintenant proposés pour l’écran de verrouillage.

Nombre d’autres choses sont également paramétrables. Il est possible de teinter ou d’ajouter un filtre à l’écran, vous pourrez changer la police de caractères, les widgets proposés devraient être utiles pour suivre l’avancée de la livraison de votre repas sans déverrouiller votre appareil. Notons d’ailleurs qu’Apple va ouvrir l’API des widgets d’écran verrouillé aux développeurs. Nombre de widgets originaux devraient donc apparaître dans les mois à venir.

Avec iOS 16, Apple ne change tout de même pas à l’essentiel

Malgré toutes ces améliorations, certains esprits chagrins diront tout de même que les changements apportés ne sont que cosmétiques. Et ils n’auront pas entièrement tort, car comme souvent chez Apple, les possibilités offertes par le nouveau système d’exploitation tiennent plus de la légère retouche que de la complète révolution. Si vous possédez un iPhone compatible et que vous souhaitez installer iOS 16, certes, c’est beau, et “ça marche”, mais contrairement aux appareils sous Android, la personnalisation a ses limites.

Il n’est ainsi pas possible de déplacer les widgets. iOS 16 détermine leur emplacement pour vous. Il en va de même pour l’horloge qui restera fixée en haut bien au milieu de l’écran. Dans la même veine, les widgets ne sont pas des raccourcis, ils ouvrent simplement l’application correspondante, au niveau de l’ergonomie, c’est une opportunité manquée. Dernier grief concernant l’écran verrouillé à la sauce iOS 16: l’API des widgets Activités en direct n’est pas encore accessible aux développeurs tiers. Si la promesse faite sur leur site de “consulter le score d’un match ou suivre l’avancée de la livraison de votre repas sans déverrouiller votre appareil” est intéressante, il faudra en réalité patienter un peu pour jouir de toutes ces fonctionnalités.