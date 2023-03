AirTag : surveillez vos bagages, le tracker d’Apple est parfois utilisé pour espionner les touristes

Une touriste australienne a eu la surprise de découvrir un AirTag dans ses bagages lors de son séjour en Indonésie. Un autre exemple des dérives que peut entraîner ce type d'appareil.

Le AirTag est initialement un traqueur d’objet perdu, mais nombre de personnes malveillantes ont compris tout le parti qu’elles peuvent tirer de la balise Bluetooth d’Apple. Les récits relatant la manière dont de simples quidams ou même des agents des forces de l’ordre ont été traqués nous parviennent fréquemment. Deux touristes australiennes nous racontent comment leurs vacances ont tourné court par la faute du petit galet d’Apple.

Emily Sinclair se rendait à Bali pour des vacances de rêve. Son séjour fut hélas de courte durée. Quelques jours après son arrivée, Emily entend un bruit suspect provenant de l’un de ses bagages. Il provient d'un AirTag caché dans la poche extérieure de son sac à dos. Elle raconte : « j’ai immédiatement démonté l’appareil et enlevé la pile; elle était fabriquée en Indonésie ». Pour elle, cela ne fait aucun doute, l’AirTag a été placé dans ses affaires dès son arrivée à l’aéroport.

Quelqu'un la traque avec un AirTag pendant ses vacances, elle prend peur et écourte son séjour

Cette découverte fait l’effet d’une véritable douche froide sur Me Sinclair et sa partenaire de voyage. Après moult tergiversations, elles écourtent leur voyage, et retournent en Australie. « Cette situation a gâché nos vacances, nous ne nous sentions plus en sécurité […] Si quelqu’un s’est donné la peine de placer un AirTag dans nos bagages, c’est bien avec l’intention de l’utiliser ».

Comment prévenir ce genre de mésaventure ? Les deux voyageuses ont partagé leur récit sur les réseaux sociaux, et les conseils abondent. Tout d’abord : vérifiez fréquemment le contenu de vos bagages. Ensuite, utilisez les outils fournis par Apple. La firme de Cupertino a en effet déployé une mise à jour pour son AirTag qui permet de repérer les appareils-espions.

