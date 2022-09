iOS 16 : comment l’installer sur votre iPhone, ce qu’il faut savoir

Après plusieurs mois en version bêta, iOS 16 est enfin disponible pour tous les propriétaires d’un iPhone compatible. On vous explique ce qui change, et surtout comment installer la nouvelle mise à jour.

Apple a publié hier soir sa dernière version du système d'exploitation iOS 16, mais également watchOS 9 et tvOS 16. iPadOS ne sera malheureusement pas mis à jour vers la version 16 tout de suite, car il sera livré plus tard sous la forme d'une version iPadOS 16.1. Quoi qu’il en soit, voici tout ce qu’il faut savoir sur iOS 16.

Qu’est-ce qui change sur iOS 16 ?

Cette année, iOS 16 met l’accent sur la personnalisation. Apple a par exemple redessiné l'écran de verrouillage de l'iPhone pour vous donner plus de contrôle sur l'interface. Vous pouvez désormais modifier la police de caractères et la couleur d'accentuation de l'horloge et de la date à l'écran pour qu'elles correspondent mieux à votre fond d'écran, ou encore ajouter des widgets.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités notables, citons la possibilité de modifier et d'annuler des messages dans iMessage. Apple a également ajouté la prise en charge des passkeys pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité à vos informations d'identification en ligne. Enfin, sur l'iPhone XS et les versions ultérieures, vous pouvez utiliser l'app Photos pour copier un objet d'une image et le coller ailleurs sans arrière-plan.

Comment installer iOS 16 sur un iPhone ?

Pour installer la nouvelle mise à jour iOS 16 sur votre appareil, vous devrez d’abord vous assurer d’avoir un iPhone compatible avec cette nouvelle version. Pour rappel, Apple avait privé les iPhone 7 et 7+ d’iOS 16, il vous faudra donc un iPhone 8 ou un autre smartphone plus récent.

Ensuite, avant même de télécharger la mise à jour, on vous conseille de sauvegarder vos données. Vous pouvez soit effectuer une sauvegarde iCloud, soit connecter votre iPhone à votre Mac et effectuer une sauvegarde locale. La perte de données est très rare après une telle mise à jour, mais il vaut mieux être sûr que vos données sont bien protégées.

Une fois la sauvegarde effectuée, suivez la procédure suivante :

Ouvrez l'application Réglages sur votre iPhone

Sélectionnez “Général”, puis “Mise à jour logicielle” pour rechercher iOS 16

Appuyez sur “Télécharger et installer” pour lancer le processus

La durée du téléchargement dépendra évidemment de votre connexion internet, mais une fois complet, une fenêtre s'ouvrira pour vous demander d'installer la mise à jour. Nous vous recommandons de brancher votre iPhone sur une source d'alimentation lorsque vous effectuez la mise à jour. Votre appareil devrait redémarrer plusieurs fois, et une fois la mise à jour complètement installée, vous pourrez commencer à profiter de toutes les nouveautés d’iOS 16.