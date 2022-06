iOS 16 facilite la suppression des photos en double qui encombrent votre galerie

La nouvelle iOS 16 introduit une fonctionnalité qui devrait être beaucoup appréciée par les utilisateurs qui prennent beaucoup de photos, puisqu’il sera bientôt plus simple de supprimer les photos identiques de votre galerie.

En plus d’une fonctionnalité permettant d’éditer vos discussions ou de les supprimer sur Messages, d’une nouvelle option de personnalisation de l’écran de verrouillage ou encore de correctifs de sécurité qui s’installent automatiquement, Apple a également annoncé qu’iOS 16 allait permettre de trier plus facilement vos photos.

En effet, lors de la WWDC 2022, Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité pour l’application Photos. Sur iOS 16, les utilisateurs pourront désormais supprimer facilement les photos en double qui prennent souvent beaucoup d’espace de stockage.

Comment fonctionne l’outil de suppression des doublons ?

La nouvelle fonctionnalité, appelée « détection des doublons », peut être trouvée sur iOS 16 dans l’application Photos. Il suffit de vous rendre dans l’onglet Albums, puis de cliquer sur la nouvelle option « doublons » sous la section Utilitaires.

Votre iPhone va utiliser l’intelligence artificielle pour détecter automatiquement toutes les photos en double présentes dans votre galerie. Chaque ensemble de doublons est répertorié avec une option permettant de fusionner les photos ou les vidéos en un seul élément. Vous pouvez fusionner certains ensembles de doublons ou sélectionner tous les éléments pour fusionner tous les doublons détectés. La bonne nouvelle, c’est que la fusion permet visiblement de conserver des informations telles que les favoris, les mots-clés et les légendes, et que l'image ou la vidéo de la meilleure qualité est conservée.

En plus de la détection de doublons, l’application Photos se dote également d’autres fonctionnalités intéressantes, telles que la possibilité de copier les modifications apportées à une photo et de les coller sur d’autres clichés. Il est aussi désormais plus simple de revenir en arrière lors de la modification d’une photo si le résultat ne vous convient pas, alors qu’il fallait auparavant tout recommencer.

Quoi qu’il en soit, on rappelle que pour profiter d’iOS 16, vous devrez tout d’abord posséder un iPhone compatible. Apple a abandonné l’iPhone 6S, l’iPhone 7 et le premier iPhone SE, il faudra donc s’assurer d’avoir un modèle plus récent. iOS 16 est pour l’instant disponible pour les développeurs, et devrait arriver pour tous les utilisateurs cet automne, à l’occasion du lancement des prochains iPhone 14.