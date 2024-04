Comment un iPhone peut-il survivre à une chute de près de 5000 mètres ? On vous explique

Faire tomber un smartphone de plus haut est-il vraiment plus dangereux pour l’appareil ? A-t-il moins de chances de s’en sortir indemne ? Eh bien ça dépend, on vous explique pourquoi.

En janvier dernier, on apprenait qu'un iPhone 14 Pro Max avait survécu à une chute de près de 5000 mètres depuis la porte ouverte d'un avion de la compagnie Alaska Airlines. L'appareil, entièrement intact, a été découvert sur le bord de la route, laissant de nombreuses personnes se demander comment une survie aussi improbable a été possible.

Déterminée à faire toute la lumière sur cet exploit qui défie la physique, Joanna Stern, du Wall Street Journal, a décidé de mettre à l'épreuve les affirmations de durabilité en procédant à une série d'expériences de chute contrôlée. Et d’après les résultats de son expérience, certains appareils électroniques peuvent bien résister à des chutes d’une hauteur extrême.

Un iPhone peut survivre à une chute extrême

En guise de référence, Stern a fait tomber un iPhone 14 et un Samsung Galaxy S23 d'une hauteur de 90 mètres sur un terrain herbeux, sans coque. Fait remarquable, les deux téléphones phares n'ont subi aucun dommage réel, à l'exception de quelques éraflures et salissures superficielles.

Pour comprendre pourquoi le plongeon de 5000 mètres n'a pas transformé l'iPhone d'Alaska Airlines en une relique brisée, Stern a consulté deux experts en physique : l'ancien ingénieur de la NASA et Youtubeur Mark Rober et le professeur Rhett Allain de l'université Southeastern Louisiana. D’après eux, deux principes clés en jeu : la vitesse terminale et les forces de décélération. Comme l'explique Mark Rober, « peu importe que le téléphone tombe d'une hauteur de 90 mètres ou de l'espace. Le résultat sera le même à cause de ce que l'on appelle la vitesse terminale ».

Allain a expliqué qu'en raison de leur taille et de leur forme compactes, les smartphones atteignent rapidement une vitesse maximale d'environ 96 km/h en chute libre, la résistance de l'air empêchant toute accélération supplémentaire. Cette vitesse maximale, combinée à l'effet d'amortissement de l'atterrissage sur l'herbe, se traduit par des forces de décélération relativement faibles au moment de l'impact.

« L'herbe amortit la chute de l'objet, ce qui permet une décélération plus lente. Les surfaces plus dures comme l'asphalte, ou le carrelage de votre salle de bains, provoquent une décélération beaucoup plus brutale », a expliqué Allain, soulignant pourquoi il est beaucoup plus dangereux de laisser tomber un téléphone de la hauteur d'un bureau.

Ainsi, bien qu'une chute de 5000 mètres puisse sembler catastrophique, la combinaison des limitations de la vitesse terminale et d'un lieu d'atterrissage herbeux a créé des conditions dans lesquelles l'iPhone a pu sans problème s'en sortir indemne. Un autre iPhone avait d’ailleurs aussi été retrouvé intact après un événement similaire.