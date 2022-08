iOS 16 permet enfin d’afficher le pourcentage de la batterie sur les iPhone dans la dernière bêta 5

Avec la publication par Apple de la version bêta 5 d'iOS 16 aujourd'hui, la société a finalement ajouté le pourcentage de la batterie à l'icône de la batterie elle-même dans la barre d'état de l'iPhone et de l'iPad.

Après plusieurs années d’absence, Apple a enfin ramené l'indicateur de pourcentage de la batterie dans la barre d'état de l'iPhone. Pour rappel, cet indicateur apparu avec l’iPhone 3GS faisait partie des dommages collatéraux lorsqu'Apple a introduit le design de l'encoche lors de la présentation de l'iPhone X il y a presque cinq ans.

Le pourcentage de la batterie fait donc son grand retour sur la cinquième version bêta d’iOS 16 qu’Apple vient tout juste de déployer. Cela signifie que vous n'aurez plus besoin de faire descendre le Centre de contrôle pour voir le pourcentage de la batterie, car celui-ci sera directement affiché dans la barre d’état dès l’écran d’accueil.

Le pourcentage de la batterie fait son grand retour sur iOS 16

Bien que l'indicateur de batterie soit revenu dans la bêta 5 d'iOS 16, celui-ci doit encore être activé pour toute personne utilisant la bêta via le menu Paramètres. L'option permettant d'activer le pourcentage de la batterie se trouve dans l’onglet « batterie » du menu Paramètres, au-dessus de l’option pour le mode faible consommation.

L'icône qui en résulte est légèrement plus grande que celle que vous avez probablement l'habitude de voir. De plus, si vous branchez votre iPhone sur un chargeur, l'icône devient verte et affiche un symbole d'éclair à côté du pourcentage de la batterie. Elle devient également jaune lorsque votre iPhone est en mode de faible consommation.

Pour l’instant, tous les iPhone avec une encoche ne semblent pas avoir profité de cette nouvelle fonctionnalité. Les iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 mini ne semblent pas compatibles, mais nous ne savons pas encore si cela va ou non changer lors du déploiement de la version finale d’iOS 16 le mois prochain. Quoi qu’il en soit, on imagine que l’indicateur du pourcentage de la batterie sera présent sur tous les iPhone 14, qui seraient présentés dès le 6 septembre prochain lors d’une Keynote virtuelle.