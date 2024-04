iPhone : le meilleur émulateur Nintendo est enfin disponible facilement sur iOS

Ça y est, les utilisateurs d’iPhone ont enfin accès au premier émulateur majeur de consoles Nintendo. En effet, Delta dispose désormais d’une page officielle sur Altstore, la nouvelle alternative à l’App Store en Europe. Ce dernier permet de jouer à des jeux NES, SNES, Nintendo 64, GameBoy ou encore Nintendo DS.

En début d’année, Apple annonçait de gros changements à venir sur iOS, dans le but de se conformer au DMA européen. Parmi eux, deux nouveautés majeures : l’ouverture de son système d’exploitation à des boutiques d’applications alternatives et l’arrivée d’émulateurs sur l’App Store. Il y a quelques jours, la firme de Cupertino a enfin concrétisé cette dernière annonce en modifiant le règlement de son store.

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que les développeurs d’émulateurs ne s’engouffrent dans la brèche. Aujourd’hui, le premier émulateur majeur d’iOS débarque enfin sur l’App Store, 5 ans après son lancement officiellement. Il s’agit de Delta, bien connu des fans de Nintendo, puisque l’application permet d’émuler pas moins de 6 consoles du constructeur, ainsi qu’une 7e bonus :

Nintendo Entertainment System (NES)

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Nintendo 64 (N64)

Game Boy / Game Boy Color (GBC)

Game Boy Advance (GBA)

Nintendo DS (DS)

Delta arrive enfin gratuitement sur l’App Store

À noter toutefois que seuls les utilisateurs en dehors de l’Union européenne pourront télécharger Delta depuis l’App Store. De notre côté du globe, il faudra passer par AltStore, l’une des premières boutiques alternatives disponibles sur iOS. Une fois chose faite, vous pourrez profiter des nombreuses fonctionnalités offertes par l’émulateur, qui en font aujourd’hui l’une des meilleures solutions pour émuler une console Nintendo sur iPhone.

Delta prend en effet charge les manettes de Xbox One/Series et PS4/PS5 en Bluetooth, tout en laissant la possibilité aux utilisateurs de remapper leurs touches. Mieux encore, certaines fonctionnalités inédites des consoles peuvent également être utilisées, comme le contrôle par la voix de la Nintendo DS. Bien entendu, on retrouve également les fonctionnalités traditionnelles des émulateurs, comme la sauvegarde rapide et l’accélération du jeu.

