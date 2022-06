iOS 16 permet désormais de désinstaller 29 applications natives sur les iPhone

Avec la nouvelle version iOS 16, Apple a rendu l’interface des iPhone encore plus personnalisable, puisqu’il est désormais possible de désinstaller quelques applications natives supplémentaires.

Apple a récemment levé le voile sur une nouvelle version de son système d’exploitation pour iPhone iOS 16 à l’occasion de sa conférence annuelle pour les développeurs WWDC 2022. Bien que la mise à jour n’a pas réussi à convaincre les utilisateurs d’Android malgré des ajouts intéressants, une fonctionnalité n’a pas directement été évoquée durant la conférence.

En effet, des utilisateurs se sont rendu compte qu’il était désormais possible de désinstaller davantage d’applications natives sur son iPhone. Pour rappel, en 2016, Apple a introduit la possibilité de supprimer les applications de stock avec iOS 10, une fonctionnalité qui était depuis longtemps disponible dans les smartphones Android antérieurs. Cependant, seules quelques applications étaient concernées.

Vous pouvez désinstaller les applications natives de votre iPhone sur iOS 16

Alors qu’il n’était auparavant possible que de désinstaller des applications telles que Maps ou encore Calculatrice, iOS 16 ajoute trois nouvelles applications à la liste. En effet, il est désormais possible de désinstaller les applications Santé, Localiser et Horloge, ce qui fait passer le total des applications dont vous pouvez vous séparer à 29.

Comme vous vous en doutez, si vous supprimez l’application Localiser, elle ne sera plus en mesure de localiser vos appareils et accessoires si vous veniez à les perdre. La suppression de l’application Horloge ne vous permettra plus de programmer des alarmes ou d’avoir accès à l’horloge mondiale.

Heureusement, si vous décidez de réinstaller les applications, la procédure devrait être assez simple. Il vous suffira de vous rendre sur l’App Store d’Apple et de chercher les applications que vous avez désinstallées. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des 29 applications qui peuvent être supprimées dans la première bêta de iOS 16. On rappelle qu’il est possible que ce total change au cours des prochaines mises à jour.