iOS 16.4 : Apple déploie enfin la mise à jour sur ses iPhone, voici toutes les nouveautés

Ça y est, iOS 16.4 est enfin disponible en téléchargement sur tous les modèles d’iPhone compatibles. La nouvelle mise à jour apporte de nombreuses nouveautés, qui amélioreront l’expérience utilisateur au quotidien.

Après plusieurs bêta successives, apportant chacune son lot de nouveautés, Apple vient enfin de déployer la version stable de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile. iOS 16.4 vient ajouter de nombreuses nouveautés aux iPhone compatibles, c’est-à-dire les iPhone 8 et modèles plus récents. On vous dresse la liste de toutes les nouvelles fonctionnalités et autres petits changements apportés par Apple.

Nouveaux emojis

Comme souvent, la nouvelle mise à jour s’accompagne de tout nouveaux emojis. Cette fois-ci, vous aurez droit à 21 nouveaux emojis à ajouter à vos conversations quotidiennes (31 si vous incluez les différents tons de peau disponibles pour chacun d'entre eux). Parmi les nouveautés, citons quelques animaux supplémentaires (comme une oie et un âne), des instruments de musique (maracas et flûte), ou encore des cœurs bleus, roses et gris.

Notifications push des applications web

En plus des applications traditionnelles téléchargeables sur l’App Store, vous savez peut-être qu’il est possible d'ajouter des applications web à votre écran d'accueil. Il s’agit essentiellement de raccourcis de sites web. Avec iOS 16.4, Apple permet désormais aux développeurs de vous envoyer des notifications à partir d'applications web. Votre iPhone se rapproche ainsi un peu plus d'un Mac, puisque les sites web peuvent envoyer des notifications au même titre que les applications.

L’isolation vocale pour les appels

Dans la dernière bêta d’iOS 16.4, Apple avait ajouté une fonctionnalité nommée Voice Isolation, qui fonctionne comme Clear Calling sur les Pixel de Google. Elle permet de réduire les bruits de fond pendant que vous parlez afin que la personne à l'autre bout du fil puisse mieux vous entendre. Apparemment, l'isolation vocale n'est pas activée par défaut. Il faut l'activer dans le Centre de contrôle sous « Mode micro » lors d'un appel.

Crash Detection a été amélioré

Apple annonce également avoir apporté des améliorations à Crash Detection, sa fonctionnalité permettant de détecter des collisions. Les changements ne sont pas clairement détaillés, mais on imagine qu’Apple s’est assuré de réduire les fausses alertes. On se souvient qu’il était courant que les iPhone 14 alertent les secours dans les montages russes, mais aussi lors de chutes en ski.

Amélioration de l'album des doublons dans Photos

Alors que l'album “Doublons” d'iOS 16 facilite déjà grandement l'identification et la suppression des photos en double dans votre bibliothèque, celui-ci va devenir encore plus utile. Désormais, Doublons accueillera également les photos redondantes de votre photothèque partagée iCloud, afin que vous puissiez la nettoyer facilement.

Apple améliore son application de Podcast

Avec iOS 16.4, Podcast propose désormais une section consacrée aux chaînes. Cela signifie qu'un fournisseur peut regrouper toutes ses offres de podcasts en un seul endroit. Up Next bénéficie également d'une fonctionnalité supplémentaire. Les épisodes enregistrés dans votre bibliothèque seront déjà ajoutés à la file d'attente, mais vous pourrez toucher et maintenir l'illustration d'une émission pour la supprimer. Enfin, les auditeurs pourront facilement voir combien d'épisodes non lus sont disponibles en haut de chaque page d'émission et dans la section « Récemment mis à jour » de la bibliothèque.

Autres changements mineurs

Parmi les autres changements plus discrets, la mise à jour promet de résoudre les problèmes liés au fait que les thermostats compatibles avec Matter, qui pouvaient ne plus répondre lorsqu'ils étaient couplés à Apple Home. Elle corrige également un problème où les demandes d'achat des enfants peuvent ne pas s'afficher sur l'appareil du parent. Enfin, la mise à jour fait aussi revenir une fonctionnalité d'Apple Books qu'elle avait initialement supprimée avec la version principale d'iOS 16 : l'animation de la page qui se tourne.

Comment installer iOS 16.4 ?

Si vous souhaitez télécharger et installer iOS 16.4 sur votre iPhone, il vous suffit de vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, et la mise à jour devrait être disponible. Notez qu’Apple a également publié iOS 15.7.4 pour les utilisateurs d'iPhone qui possèdent des appareils plus anciens, la mise à jour offrant des améliorations de sécurité.