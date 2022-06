watchOS 9 : suivi de l’arythmie, rappels de médicaments, découvrez toutes les nouveautés

Apple vient de dévoiler une nouvelle version du système d’exploitation destiné à ses montres connectées : watchOS 9. Au programme, de nombreuses nouveautés, dont notamment un suivi de l’arythmie et des rappels pour la prise de médicaments.

Avant même le début de la WWDC 2022, nous savons déjà qu’iOS 16 n’allait pas être une révolution, et qu’Apple allait tout miser sur watchOS 9. Lors de la conférence, Apple a effectivement dévoilé de nombreuses nouveautés intéressantes pour le système d’exploitation de ses montres connectées. watchOS 9 fait un grand pas en avant dans les domaines de la santé et de la forme physique, en ajoutant une foule de nouvelles fonctionnalités pour ces deux domaines, voici tout ce qu’il faut savoir.

Plus de mesures pendant les entraînements

Apple a annoncé avoir élargi les mesures d'entraînement pour inclure les zones de fréquence cardiaque, ainsi que certaines données spécifiques à la course à pied. Le mode d'activité Running calculera désormais l'oscillation verticale, la longueur des foulées, le temps de contact avec le sol et la puissance (en watts), que vous pourrez voir d'un coup d'œil sur votre Apple Watch.

Pour les coureurs, vous pourrez également essayer de battre vos records précédents sur les parcours fréquents et vous aider des alertes vocales pour le rythme. Vous pourrez aussi définir une zone de fréquence cardiaque pour votre séance d'entraînement, et vous recevrez des alertes vous indiquant si vous êtes dans ou hors de cette zone.

Enfin, les utilisateurs pourront également activer une nouvelle fonction de récupération cardio pour recevoir des estimations sur les temps de récupération après une promenade, une course ou une randonnée en extérieur

Votre Apple Watch va vous rappeler de prendre vos médicaments

Apple lance une application Médicaments pour iPhone et Apple Watch afin d'aider les utilisateurs à savoir quand prendre leurs médicaments. Il est possible de configurer des horaires et des rappels personnalisés pour chaque médicament. Les utilisateurs américains pourront recevoir une alerte en cas « d’interactions critiques potentielles » avec les médicaments qu'ils ajoutent à l'appli Santé. Vous pouvez également simplement scanner les médicaments pour les ajouter.

Une nouvelle fonctionnalité qui détecte la fibrillation auriculaire

Le moniteur de rythme cardiaque de l'Apple Watch fonctionne déjà en arrière-plan pour signaler toute irrégularité qui pourrait être un signe d’arythmie, mais les utilisateurs recevront désormais une alerte hebdomadaire sur le temps qu'ils passent en fibrillation auriculaire. Ils peuvent également consulter l'application Santé pour voir comment d'autres facteurs tels que le sommeil et l'exercice physique peuvent interagir avec le rythme cardiaque. Les utilisateurs pourront même partager avec leur médecin l'historique de leur fibrillation auriculaire.

Le Triathlon est désormais pris en charge sur watchOS 9

Les triathloniens ne semblent pas avoir été oubliés avec cette nouvelle mise à jour watchOS 9, puisqu’elle vous permettra de passer rapidement du vélo à la natation et à la course à pied. En ce qui concerne la natation, watchOS 9 introduit la détection du kickboard, de sorte que la montre sera en mesure de suivre les nages dans lesquelles un kickboard est utilisé. Elle obtiendra également un score SWOLF pour mesurer l'efficacité de la nage. Il suffira d’utiliser la Digital Crown pour passer d’une activité à l’autre.

Apple améliore le suivi des cycles du sommeil

Apple annonce avoir amélioré le suivi du sommeil en introduisant les différents stades du sommeil. L'Apple Watch peut désormais fournir une répartition du sommeil paradoxal, du sommeil léger et du sommeil profond dans l'application.

Quelles sont les montres connectées compatibles avec watchOS 9 ?

Alors iOS 16 a déjà abandonné l’iPhone 6S, l’iPhone 7 ainsi que le premier iPhone SE, la nouvelle version watchOS 9 laisse également derrière elle une montre connectée, l’Apple Watch Series 3. En effet, la montre introduite en 2017 avec des fonctionnalités telle que les appels cellulaires n’est pas compatible avec la nouvelle mise à jour.

Il n’est pas étonnant de voir Apple abandonner sa montre connectée, puisque celle-ci a déjà été supportée pendant près de 4 ans. On rappelle également que les utilisateurs avaient eu beaucoup de mal ces dernières années à installer de nouvelles mises à jour sur ce modèle, notamment à cause des 8 Go de stockage interne. La mise à jour watchOS 7 provoquait déjà des reboots et des bugs en pagaille, et IOS 14.6 obligeait même les utilisateurs à restaurer la montre avant d’installer la nouvelle version.

Bien que la Watch Series 3 ne bénéficie pas de watchOS 9, Apple n’a pourtant pas retiré sa montre de sa boutique officielle. Celle-ci est toujours disponible à partir de 219 euros sur le Store d’Apple, mais si vous avez un petit budget et souhaitez profiter des nouveautés de watchOS 9, il faudra alors désormais vous tourner vers l’Apple Watch SE, vendue à partir de 299 euros.

Source : Apple